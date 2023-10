Se riesci a risolvere questo rompicapo matematico sei davvero un genio

Ogni rompicapo online che si rispetti esiste per sfidare se stessi e gli amici. Ogni enigma o problema matematico, sul web, è molto utile per tenere allenato il cervello, e ne esistono davvero tanti. Possono risultare interessanti anche per migliorare le competenze matematiche e la capacità di problem solving. Ma andiamo a vedere che tipo di rompicapo matematico stai per affrontare.

Le equazioni “col trucco” come queste mettono alla prova il nostro intelletto, dalla conoscenza delle operazioni basilari all’ordine delle operazioni stesse. A volte, anche con più tentativi, la soluzione sembra essere scontata e facile.

Che rompicapo matematico abbiamo davanti? L’equazione 100 – 10 – 10 – 10 × 2 = ? Ecco, un rompicapo matematico come questo può includere una varietà di sfide diverse. A cominciare dal riuscire a eseguire delle operazioni ed eseguirle correttamente, nel giusto ordine. Andiamo a ripassare mentalmente le regole per risolvere ogni tipo di equazione.

Questo test è un vero e proprio “misuratore” del tuo QI. Sfida te stesso o gli amici anche nel tempo di risoluzione dell’equazione. Potrebbe essere un modo intrigante di trascorrere del tempo in compagnia.

Soluzione al rompicapo

Se sei arrivato qui vuol dire che hai scoperto la soluzione dell’indovinello che abbiamo proposto. Abbiamo inserito già un suggerimento più in alto: il giusto ordine delle operazioni. Oppure ti sei arreso e sei dovuto scendere a controllare la soluzione! In quest’ultimo caso, non c’è nulla di cui preoccuparsi; siamo qui per aiutarti.

Dunque, vengono prima divisioni e moltiplicazioni, non importa l’ordine di queste, come viene meglio a voi. Solo dopo vengono le altre operazioni. Di seguito l’equazione risolta per passaggi e il risultato corretto.

Di seguito lo svolgimento completo dell’equazione. Stiamo dunque attenti alle operazioni presenti in questo rompicapo. Abbiamo la moltiplicazione da affrontare, prima di tutto il resto. Dunque, di seguito: 100 – 10 – 10 – (10 × 2) = 60; il risultato è quindi 60. Eri giunto alla soluzione prima di arrivare fin qui?