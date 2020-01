Dimmi di che segno sei e ti dirò… quanto sei geloso! Sì, hai capito benissimo: gli astri possono aiutarci a capire fino a che punto possiamo manifestare questo sentimento nei rapporti amorosi. Se sei curioso in merito e vuoi scoprire quali sono i segni zodiacali più gelosi, leggi la nostra rassegna (ne abbiamo selezionati 5).

Ariete

Quando si parla dell’Ariete, si inquadra senza dubbio uno dei segni più gelosi dello zodiaco. Le donne nate sotto il segno dell’ariete tendono a essere anche parecchio aggressive quando una potenziale rivale si avvicina all’uomo che amano.

In generale, gli Ariete in ambito amoroso tendono a non avere peli sulla lingua e, quando vedono qualcosa che ritengono in qualche modo faticoso, alzano la voce e mettono bene in chiaro il loro punto di vista.

Capricorno

Ogni volta che si pensa al Capricorno, si tende subito a immaginare una persona seria e posata. Bene: è il caso di ricredersi o, per essere precisi, di andare un po’ più a fondo. Le persone nate sotto il segno del Capricorno sono infatti tra le più gelose dello zodiaco.

Una loro caratteristica è però la tendenza a non rimuginare sulle eventuali infedeltà. Il Capricorno, il cui uomo tende a cercare una compagna il più possibile saggia e pacata, se ha qualche dubbio tende infatti a interrompere la relazione.

Toro

Signore e signori, ecco a voi il Toro! Quando lo si nomina, si inquadra uno dei segni in assoluto più gelosi dell’intero zodiaco. Il motivo di questo suo approccio è legato al generale senso di possessività. Quando una persona nata sotto il segno del Toro è innamorata, dà ampio spazio a questa sua peculiarità, arrivando a dare vita a delle vere e proprie scenate quando si rende conto che qualcuno minaccia la sua storia d’amore.

Leone

Non c’è partita: quando si parla di gelosia, il Leone è uno dei segni che stravincono. Le persone nate in questa fase tende a pretendere che il partner abbia occhi solo per lui/lei e a difendere il suo primato con le unghie e con i denti (da vero re della savana, insomma).

Scorpione

Quando si parla dello Scorpione, si chiama in causa uno dei 5 segni più gelosi dello zodiaco. Il motivo è legato al fatto che, di base, le persone nate sotto questo segno trasudano sensualità e tendono a esprimere questo aspetto della propria natura anche attraverso la gelosia.

Gemelli

Anche i Gemelli possono essere inclusi tra i segni più gelosi dello zodiaco. La loro però è una gelosia più fine: chi è nato sotto questo segno tende infatti a non lasciarsi andare a gesti eclatanti, ma a usare le parole come veri e propri strali.

