Selene, cosa si conosce sulla moglie di Neri Marcorè

Resta sempre uno degli attori italiani più amati Neri Marcorè, l’artista e speaker radiofonico di radio due, nato a Porto Sant’Elpidio nel 1966, che da oltre vent’anni accompagna spesso le nostre serate televisive. Le sue performance in numerose fiction e in particolare le sue imitazioni sono tra le più amate dal pubblico. Di Neri in particolare spicca l’amore per il dettaglio e la ricerca di una certa perfezione artistica data da una caratteristica che può diventare un po’ un tormentone televisivo. Ecco, Neri è rimasto l’ultimo artista capace di creare tormentoni, ovvero quei gesti e quelle frasi ripetute e ripetibili che entrano nella fraseologia comune, diventando modi di dire. In particolare, da pubblico, è impossibile godere della sua ultima grande interpretazione, ovvero quella del presidente del Consiglio Guseppe Conte, Una performance che poteva entrare in contraddizione don quella di Fiorello, che radiofonicamente da un paio d’anni propone un conte “supereroe”. Marcorè invece lo demitizza, a livello di un capocondomino che deve regolare le contese di un parlamento dove gli onorevoli si comportano con le stesse problematiche di chi ha un problema all’interno del proprio palazzo.

Chi è Selene Marcorè

E siccome per un grande uomo di spettacolo ci vuole sempre una grandissima donna a proteggerlo e con il suo amore, Neri è anche sposato. Con una donna che gli ha dato tre splendidi figli. Si chiama Selene, nulla a che vedere con la ex pornostar, e l’ha sposata nel 1995. Tempo quindi di nozze d’argento per la coppia, che si è sposata giovanissima, quando Neri aveva 29 anni, rispetto ai parametri di oggi. Una coppia, i Marcorè, di cui si conosce molto poco della vita privata, proprio perché, per scelta personale, Neri ha deciso di tenersi lontano dai social network. E tutti i profili non artistici, è bene dirlo per chi lo ama, non sono né ufficiali e né approvati dall’artista e dal suo staff.

“Non capisco – ha dichiarato Neri – i miei colleghi che sentono il bisogno di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi la loro popolarità”. E ancora ha detto una colta in una intervista: “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”. Dicevamo dei tre figli di Neri e Selene Marcorè. Per l’esattezza sono: i gemelli Nicola e Marianna nel 1999 ed Elia, nato nel 2001. Tutti insieme festeggeranno prossimamente l’anniversario.