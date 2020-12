Serie TV, Can Yaman sarà Sandokan (in chiave moderna)

Lux Vide, storica casa di produzione, ha annunciato un grande progetto internazionale per il 2021: la Serie TV su un moderno Sandokan.

L’inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali, è previsto per l’estate 2021. Da un’idea del produttore Luca Bernabei, ispirata al popolare Ciclo dei pirati della Malesia, i romanzi di avventura firmati da Emilio Salgari, la serie tv vanta già due nomi d’eccezione nel cast: la star turca Can Yaman (Daydream-Le Ali del Sogno, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore ), uomo dell’anno del 2019 per GQ, che vestirà i panni del protagonista principale, per l’appunto Sandokan, e Luca Argentero (DOC, Mangia Prega Ama, Fratelli Unici) che interpreterà il suo fedele braccio destro Yanez de Gomera.

La serie, scritta da Alessandro Sermoneta (Diavoli, Purché finisca bene) e Davide Lantieri (Odio l’Estate, I delitti del Barlume), sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, re-immaginando il mondo de Le Tigri di Mompracem in in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come La Perla di Labuan Lady Marianna, la cui interprete è ancora inedita.

La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per 8 episodi da 50 minuti e ha già suscitato l’interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme.

L’attore turco durante un intervento a Rtl 102.5 ha detto: «È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo».

E ancora: «Ho studiato giurisprudenza, ho fatto l’avvocato per 6 mesi e ho aperto uno studio con i miei soci ma appena ho iniziato la carriera di attore ho abbandonato la giurisprudenza. Ho studiato, ma ho scelto di fare l’attore».