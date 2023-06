Sfida matematica da 20 secondi: quale fiammifero deve essere spostato per risolvere l’equazione?

Se vi piacciono i giochi che hanno a che fare con i numeri, siete nel posto giusto. Ma qui non ci vuole solo una basilare capacità di calcolo. Ci vuole anche buona osservazione e tanta logica. Si tratta di una sfida di un elevato livello di difficoltà. Lo scopo del gioco? Bisogna correggere l’equazione composta da un certo numero limitato di fiammiferi e in una sola mossa, un solo fiammifero da spostare. Hai anche un limite di tempo di 20 secondi che renderà davvero esclusiva la soluzione. In pochi ci riescono.

Per una sfida del genere non ci vuole solo competenza in fatto di numeri, serve soprattutto avere una buona capacità logica per comprendere rapidamente quale fiammifero spostare. Quale mossa compiere. E i 20 secondi non aiutano a risolvere la missione facilmente!

Come vedete, l’equazione è sbagliata e presenta questa composizione: 5 – 2 – 7 = 4. C’è sicuramente un modo per risolverla spostando un fiammifero presente nell’immagine. Ma il tempo stringe!

Adesso state molto attenti e osservate bene l’immagine. Successivamente, scendendo più in basso nell’articolo verranno mostrati i movimenti che si dovrebbero fare. Ma prima prendetevi anche il tempo successivo a quello limite. Tentate una soluzione che potrete controllare in fondo all’articolo.

Soluzione, lo spostamento del fiammifero

Andiamo alla modifica da fare: il passo fondamentale da fare è notare che i fiammiferi sono anche quelli del simbolo “uguale”. Si può togliere un fiammifero proprio dal simbolo = e aggiungerlo al segno di sottrazione precedente. C’eravate arrivati? È tutta una questione di capacità logica e intuitiva.

Questo genere di sfide sono molto popolari sui social, e permettono a migliaia di persone di sfidare se stessi o gli amici. Si tratta di un passatempo ma anche di un modo facile e immediato per tenere allenata la mente.

Arrivati a questo punto ci troviamo davanti all’equazione corretta che corrisponde a 5 – 2 = 7 – 4. Entrambe danno come risultato 3, e l’equazione è corretta. E soprattutto, eri arrivato alla soluzione entro i 20 secondi del tempo limite della sfida?