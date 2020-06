Sfogliatine alla crema con ciliegie, la ricetta

Le sfogliatine alla crema con ciliegie sono molto semplici da fare, ma di grande effetto. È sufficiente seguire qualche facile passaggio e il gioco è fatto. Ma prima vediamo cosa ci serve per stupire i nostri ospiti:

Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

Due tuorli;

Un cucchiaio colmo di zucchero;

Un cucchiaio raso di farina 00;

200 ml di latte;

Scorza grattugiata di un limone;

150 g di ciliegie;

70 g di zucchero semolato;

Un cucchiaio di succo di limone.

Prima di tutto, per preparare le sfogliatine alla crema con ciliegie, iniziamo a suddividere la pasta sfoglia in sei quadrati uguali. Pieghiamo ognuno di essi a metà in diagonale e pratichiamo due tagli lungo i bordi senza arrivare alla fine.

Riapriamoli e sovrapponiamo le strisce esterne, ottenendo la forma a rombo. A questo punto disponiamoli su una teglia ricoperta di carta forno e bucherelliamoli con il supporto di una forchetta. Infine spennelliamoli con il tuorlo di un uovo.

Questi rombi vanno cotti in forno preriscaldato e ventilato a 180 gradi per 15/20 minuti o fino a doratura. Intanto dedichiamoci alla crema, la parte più divertente. Anche per i bimbi che amano mescolare. Cominciamo a lavorare con una frusta a mano un tuorlo e il cucchiaio colmo di zucchero. Dopodiché incorporiamo un cucchiaio raso di farina e stemperiamo con il latte.

Versiamo il composto ottenuto in un pentolino, aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone e cuociamo a fuoco basso fino a quando non otterremo una crema densa. Lasciamola raffreddare.

In un altro pentolino, intanto, mettiamo le ciliegie snocciolate e tagliate, 70 g di zucchero semolato e un cucchiaio di succo di limone. lasciamo cuocere per circa cinque minuti.

Adesso è arrivata la parte creativa, dobbiamo comporre il nostro dolce. Mettiamo quindi al centro di ogni rombo la crema pasticcera e decoriamo con la glassa di frutta. Le nostre sfogliatine alla crema con ciliegie sono pronte per essere gustate.

