Shopping online durante la pandemia: vantaggi e come risparmiare

Acquistare online in questo ultimo anno di pandemia da Covid 19 è stata una salvezza per moltissime persone. Al fine di evitare assembramenti e maggiori probabilità di contagio, sempre più consumatori hanno scelto gli e-commerce e lo shopping online per proteggersi. Anche la spesa è diventata sempre più digitale, con le modalità “Click and collect” o con consegna a casa.

Anche dopo il lockdown della primavera del 2020, molti e-commerce hanno registrato un aumento notevole di vendite. Nonostante il minor numero di restrizioni su orari e giorni di apertura dei negozi, le persone hanno continuato a prediligere il web come ambiente per il proprio shopping.

Il Rapporto Coop 2020 dell’Osservatorio “The World after Lockdown” realizzato da Nomisma e Crif ha sottolineato come il 37% degli e-commerce di food and beverage abbia aumentato di oltre il 37% le proprie vendite. Allo stesso tempo gli altri siti dedicati allo shopping online, come quelli di abbigliamento ed elettronica, hanno totalizzato un aumento delle vendite del 24%.

Il Covid 19 ha sicuramente dato un’impennata alla crescita digitale delle aziende, così come al trend dell’e-commerce. Nello specifico secondo i dati raccolti il 70% della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni ha scelto i canali digitali. Questo numero è aumentato quindi ed interessa non solo i generi alimentari bensì anche prodotti a largo consumo, abbigliamento, elettronica, giocattoli, casalinghi e igiene personale.

Perché le persone hanno scelto di puntare sullo shopping online? E quali sono i vantaggi di acquistare online durante questo periodo storico (e non solo)?

I vantaggi degli acquisti online

La tendenza degli ultimi anni vede lo shop online come una delle alternative più valide, soprattutto dopo il Covid 19. Tra i vantaggi dell’ordinare sul web ci sono:

la mancanza di orari, infatti online è possibile acquistare a qualsiasi orario di qualsiasi giorno, grazie alla disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 , anche festivi degli e-commerce; presso i negozi fisici è necessario invece rimanere aggiornati su orari di chiusura e di apertura;

, anche festivi degli e-commerce; presso i negozi fisici è necessario invece rimanere aggiornati su orari di chiusura e di apertura; la possibilità di ordinare da qualsiasi luogo , dai mezzi pubblici al divano di casa, dall’ufficio e in coda alle poste: in qualunque momento grazie a pochi click è possibile concludere l’acquisto;

, dai mezzi pubblici al divano di casa, dall’ufficio e in coda alle poste: in qualunque momento grazie a pochi click è possibile concludere l’acquisto; l’occasione di confrontare prezzi , prodotti, marchi e e-commerce, che permette di ottenere articoli e servizi di alta qualità a costi bassi senza rinunciare alla sicurezza;

, prodotti, marchi e e-commerce, che permette di ottenere articoli e servizi di alta qualità a costi bassi senza rinunciare alla sicurezza; la spedizione a casa in tempi rapidi e puntuali, che elimina la necessità di trascorrere diverso tempo in fila presso casse di supermercati e negozi fisici;

in tempi rapidi e puntuali, che elimina la necessità di trascorrere diverso tempo in fila presso casse di supermercati e negozi fisici; il risparmio di tempo, provocato dalla mancata necessità di doversi recare fisicamente al punto vendita, eliminando tempistiche di traffico e attesa.

Inoltre con la pandemia da Covid 19 acquistare online è anche sicuro. In questo modo si ordina dal proprio smartphone o computer comodamente da casa. Questa caratteristica degli e-commerce permette di evitare assembramenti e di non entrare a contatto con oggetti potenzialmente infetti.

Risparmiare sugli acquisti online

Acquistare online può essere non solo sicuro e comodo, ma anche conveniente. Grazie a siti come Super Offerte è possibile infatti accedere a una vasta scelta di occasioni di risparmio, come coupon e promozioni. Questi rendono ancora più semplice ottenere prodotti e servizi di alta qualità a prezzo scontatissimi e convenienti.

Utilizzare i codici sconto è semplice: è sufficiente copiare il codice alfanumerico e inserirlo nella sezione dedicata del sito. L’apposito spazio è presente solitamente nel carrello oppure può essere nella sezione dedicata al pagamento. Dopo aver inserito il codice l’utente potrà ottenere lo sconto. I codici promozionali possono far ottenere sconti o vantaggi, come la spedizione gratuita.

Inoltre grazie a occasioni di risparmio come i saldi, il Black Friday, il Blue Monday e il Prime Day ottenere sconti oltre il 50% senza rinunciare a sicurezza e affidabilità è ancora più facile. In questo modo è possibile non rinunciare al marchio o al prodotto desiderato, né alla convenienza e alla sicurezza dell’online.