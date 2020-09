Si apre una voragine in strada e un’auto ci finisce dentro (VIDEO)

Brutta disavventura per una famiglia in Russia, ad Astrakhan, città situata sul fiume Volga. Un’enorme buca si è aperta su una strada molto traffica e un’auto, una Lada Largus, ci è finita dentro.

A bordo del mezzo c’era una famiglia – un uomo alla guida, la moglie e la suocera – che si trovavano in città per far visita a una studentessa universitaria.

Alcuni testimoni hanno raccontato che le ruote anteriori dell’auto sono sprofondate in una grossa voragine. La famiglia è riuscita uscire dall’auto poco prima che il mezzo cadesse ancora di più all’interno del buco.

La scena è stata ripresa da molti passanti, tutti scioccati e i video sono finiti sui social media, diventando così virali in tutto il mondo.

La suocera del guidatore ha riportato ferite lievi. Un’ambulanza è stata chiamata ma, vista l’entità delle conseguenze fisiche, l’anziana è stata curata sul posto dai paramedici.

Igor Babushkin, governatore regionale, ha promesso che la famiglia sarà risarcita entro poco tempo e che il problema al manto stradale sarà risolto presto.

IL VIDEO:

LEGGI ANCHE: Automobilista si schianta su un palo dopo avere visto un ragno (FOTO).