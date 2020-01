Silvia Provvedi è incinta: ecco chi è il padre / FOTO

È stata immortalata mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia.

Silvia Provvedi, incinta di cinque mesi, appare in esclusiva su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi. Il lieto evento per l’ex fidanzata di Fabrizio Corona è previsto per i primi di giugno, e – a quanto riferisce il settimanale – lei spera che sia una femmina.

Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi. Giulia e Silvia a altro non sono che Le Donatella, sconosciute ai più fino a pochi anni fa, quando parteciparono a X Factor. Per l’ambiguità delle loro perfomance, non tanto per le loro canzoni, hanno mantenuto una certa popolarità televisiva, che col tempo ha permesso loro, come se fossero un unico concorrente, a partecipare anche a L’Isola dei Famosi.

Dopo un periodo di relativo buio mediatico, le Donatella, o, meglio, una di loro, torna in auge, portandosi dietro la sorella. Nello specifico, si parla di Silvia, la sorella oggi incinta, che ha vissuto un relativamente lungo e tormentato flirt al fianco di Fabrizio Corona. Un periodo che – anche grazie alle tecniche di comunicazione dell’editore, sempre al centro delle scene – ha portato le Donatella a rivivere sui palchi d’Italia e a ritrovarsi nei giornali di gossip.

Tutto è terminato con il ritorno in carcere di Fabrizio, che però è stato recentemente scarcerato e affidato ai servizi sociali. Non è Corona, quindi, il padre del bambino. Ma probabilmente avrebbe voluto tanto esserlo. In tanti aspettavano una reazione di Fabrizio, che nello specifico per ora frequenta un istituto di cura a Monza. Gli è stato concesso di potere tornare a utilizzare i social network, ma su Silvia non ha detto nulla, anche perché tecnicamente la loro storia è archiviata dal 2018, quando dichiarò pubblicamente di non provare per lei alcun sentimento. Decisamente non proprio un signore. Niente messaggi su Silvia, dunque. Corona ha preferito postare in questi giorni immagini legate al suo passato televisivo o al fianco al figlio Carlos, che è stata l’unica persona che è venuta ad abbracciarlo quando è uscito dalla galera.

Tornando a Giorgio De Stefano, il compagno di Silvia Provvedi e padre del bambino o della bambina, di lui sappiamo che è un imprenditore. Silvia, per raccontare di lui, quando nessuno sapeva chi fosse, lo chiamava Malefix, come il cattivo dei cartoni animati Ghostbusters. Uomo schivo e riservato, ha sempre preferito, a differenza di Corona, mostrarsi il meno possibile alle fotografie dei paparazzi. Auguri ai futuri genitori.

