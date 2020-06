Silvia Provvedi ha rotto il silenzio su Giorgio De Stefano

Mercoledì scorso, 24 giugno, è stato arrestato Giorgio De Stefano nell’ambito di un’operazione della DDA della Procura di Reggio Calabria.

De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi, del duo ‘Le Donatella’, ex concorrente del Grande Fratello VIP, da cui ha avuto una bambina da pochi giorni.

Silvia Provvedi, su Instagram, è intervenuta su quanto successo, condividendo una foto in bianco e nero dove bacia la mano della neonata.

Ecco cos’ha scritto: “Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. Vi ringrazio di cuore davvero tutti. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia».

Sebbene incensurato, per gli investigatori Giorgio De Stefano – soprannominato Malefix – «è da ritenersi il più valido rappresentante delle propaggini operative della cosca De Stefano a Milano, dove si è trasferito negli ultimi tempi».

