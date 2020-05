Silvia Romano su Facebook: “Il peggio è passato, godiamoci questo momento”

Silvia Romano, la cooperante italiana prigioniera per 18 mesi di Al Shabaab, ha scritto un post su Facebook ma visibile solo ai suoi amici: «Il peggio è passato, godiamoci questo momento».

Il testo completo: «A tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo, grazie grazia grazie. Grazie anche a chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero. A tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo. Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito».

E ancora: «Sentivo che loro e voi avreste guardato il mio sorriso e avreste gioito insieme a me perche’ alla fine io sono viva e sono qui. Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore. Perché ho ritrovato voi tutti pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai. Vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato. Godiamoci questo momento insieme. Vi abbraccio tutti virtualmente forte e spero di farlo presto anche dal vivo. Vi voglio bene».

Infine, Matteo Salvini è intervenuto ad Agorà, su Raitre, sulle parole espresse dal deputato Alessandro Pagano ieri alla Camera: «Ho parlato a Pagano come parlo con tutti, sindaci e parlamentari della Lega. Sicuramente lui ha esagerato. Il problema non è Silvia Romano ma l’uso che il governo ne ha fatto, esibendola il diretta tv e facendo uno spottone ai tagliagole. Per quanto mi riguarda, da domani non bisognerebbe pagare più nessun riscatto. In Italia ci fu una legge che impedì il pagamento e si bloccò il business dei sequestri».

