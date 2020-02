Silvio Berlusconi: chi è il figlio più piccolo Luigi

Vi presentiamo l’ultimo figlio dell’ex cavaliere, Luigi Berlusconi. Il ragazzo già trentenne, nato nel mese di settembre ad Arlesheim in Svizzera, è il terzo figlio nato dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e l’attrice Veronica Lario. Vanta una laurea magistrale presso l’Università Bocconi di Milano e un corso di formazione alla Morgan di Londra.

L’ultimo rampollo di casa ‘Berlusca’ ha iniziato a dedicare la propria vita alla finanza, togliendo spazio al mondo della televisione, cercando di scalare la classifica di Forbes degli uomini più potenti al mondo. È interessato anche a tutto ciò che riguarda la comunicazione, infatti durante una delle poche interviste che ha rilasciato, ha dichiarato: «Mi piace sentire mio fratello parlare del suo lavoro: ci mette un tale entusiasmo».

Secondo molti, sembrerebbe che Luigi sia l’erede perfetto del padre Silvio. Tra le peculiarità che lo contraddistinguono sono: l’attenzione alle piccole cose, la precisione e la puntualità nel lavoro. il ragazzo però, a differenza del cavaliere, ha un carattere abbastanza introverso e riservato, esattamente come la madre Veronica. Allontana qualsiasi tipo di attenzioni televisive, preferisce infatti dedicarsi alle sue passioni lontano dai riflettori. Come raccontato dallo stesso Silvio Berlusconi: «Luigi è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra».

Nel 2017 nonostante la sua attenzione nel rimanere lontano dalle telecamere, Luigi Berlusconi è stato paparazzato dal settimanale Oggi mentre sembra scambiare un bacio sulle labbra con un altro uomo. Quelle immagini sono state commentante da due fazioni opposte: una affermava che il ragazzo fosse gay e non avesse la paura di ammetterlo davanti a tutti; l’altra sosteneva che fosse soltanto una goliardata, magari nei confronti dello stesso padre. A gennaio 2019 Luigi ha posato per la prima volta al fianco della sua fidanzata Federica Fumagalli.

Secondo le ultime indiscrezioni Luigi Berlusconi e la fidanzata Federica, sarebbero pronti per unirsi in matrimonio, probabilmente la prossima estate con una cerimonia in grande. La proposta sembra che sia stata fatta nel periodo di Natale e l’organizzazione del lieto evento è già in corso d’opera. E’ stata avviata anche la ristrutturazione della villa,in via Rovani, in cui gli sposini andranno a vivere.

Il loro amore è iniziato esattamente durante il periodo di studi alla Bocconi di Milano, frequentata da entrambi. Dopo un iniziale colpo di fulmine, ecco che il loro legame sentimentale è cresciuto negli anni e dopo ben nove anni non si è mai sciolto. Prima di Federica, nel cuore di Luigi Berlusconi c’è stata soltanto una ragazza, Ginevra Rossini, nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti.

