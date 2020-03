Silvio Berlusconi, chi è la nuova fidanzata Marta Fascina?

Silvio Berlusconi e la sua nuova compagna sono tornati ad Arcore, dove vivono insieme, dopo una vacanza. Alcuni scatti rendono ufficiale la relazione che ha spazzato via Francesca Pascale, dopo una relazione durata oltre dieci anni.

Classe 1990, di Porto Salvo, in Provincia di Reggio Calabria, Marta Fascina ha vissuto per anni a Portorici (come Noemi Letizia). Per ricostruire l’inizio della storia con Silvio Berlusconi, però, bisogna tornare indietro di un paio d’anni.

A una notte di fine gennaio del 2018. Quando, inspiegabilmente, fior di maggiorenti del Napoletano e deputati uscenti si sono visti scavalcare nel collegio blindato Campania 1 dall’ignota Marta Antonia Fascina. Il motivo fu però presto chiaro a tutti. A far nascere la simpatia tra i due sono state delle lettere al capo ufficio stampa della società di calcio.

Laurea in Lettere e Filosofia, nel sito della Camera dei Deputati viene descritta come addetta stampa e specializzata in pubbliche relazioni. Fino a oggi non si è mai esposta, è rimasta nell’ombra.

Un comportamento totalmente diverso da quello adottato da Francesca Pascale: sempre sotto i riflettori con la sua battaglia a favore dei diritti Lgbt. Una strategia che, però, ha fatto arrivare Marta Fascina dritta ad Arcore.

Cosa ne pensava, però, l’ex di Silvio Berlusconi? «Marta Fascina? Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli, che ha come assistente proprio lei ed è per questo che vive e dorme ad Arcore».

A qualcuno potrebbe sembrare strano ma non all’ex premier: «Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa. Se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il presidente finirebbe tutto», queste le dichiarazioni di Francesca Pascale qualche tempo fa.

Insomma, la nuova compagna sembra molto più discreta e chissà che non serva proprio questo a Silvio Berlusconi. Indipendentemente dai commenti di persone più o meno vicine alla coppia, le foto che li ritraggono insieme mostrano una coppia felice.

