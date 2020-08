Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono sposati. A rivelare la notizia dell’unione, a quanto si apprende simbolica, tra l’ex presidente del Consiglio e la ‘sua’ Francesca è un amico sincero di quest’ultima. Il detentore delle tante verità sulla coppia, separatasi lo scorso marzo, è Alberto Dandolo.

Parole chiare, espresse con dovizia di particolari e con quella sicurezza tipica di chi sa come stanno davvero le cose grazie a un’amicizia così descritta: «È nato un rapporto assai profondo pur nella sue instabilità e intermittenze. È stato assai naturale intenderci e poi volerci bene. Parliamo la stessa lingua. Siamo entrambi napoletani. E abbiamo anche uno stesso vocabolario emotivo ed affettivo»: confessa Dandolo a Dagospia.

E poi la rivelazione choc: Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono sposati. «Nessuno sa che i due si sono anche sposati. Con una cerimonia simbolica si sono detti si è scambiati promesse di amore eterno. Una cerimonia intensa, intima e sul finale anche molto ludica». Per quanto simbolico, un matrimonio a tutti gli effetti tra il leader di Forza Italia e la sua oramai ex musa.

Dandolo è un fiume in piena: «Lei ha amato forsennatanente, disperatamente e forse anche incautamente Silvio Berlusconi. Per lei era un padre, un consigliere, un datore di lavoro, un amante e un complice. Ogni suo singolo istante, in ogni singolo giorno: il suo Presidente era il suo tutto. Il suo fine era renderlo felice e non deluderlo. È stato il suo primo e unico uomo. Francesca non ha mai conosciuto nessun altro nell’intimità del talamo».

Anche perché, dice qualche maligno, le attenzioni di Francesca Pascale più che verso gli uomini erano indirizzate nei confronti delle esponenti del suo stesso sesso. E dimostrazione ne sarebbe la love story, vera o presunta, con Paola Turci: «Silvio sapeva tutto – dice Alberto Dandolo -. Sin dall’inizio e ha amato sinceramente Francesca condividendo con lei l’amore per le donne. E molto altro».

