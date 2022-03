Silvio Berlusconi e Marta Fascina presto sposi? Arriva la smentita ufficiale

Silvio Berlusconi ha smentito che sposerà Marta Fascina. Durante la giornata di ieri, martedì 22 febbraio, infatti, dopo la pubblicazione di un’indiscrezione da parte del quotidiano Libero, sui social media non si è parlato di altro che delle nozze imminenti tra l’ex premier e la deputata parlamentare di Forza Italia.

Di sera, però, la nota di Berlusconi: “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così mportante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Insomma, niente matrimonio ma l’annuncio di una sorta di festa di fidanzamento per consacrare ancora più pubblicamente il rapporto tra l’85enne e la 32enne.

La notizia delle nozze era stata anche rilanciata da Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero sui social media con queste parole: “Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi come gli garba. La vita è sua e non nostra”.

Si era anche parlato del benestare anche dell’ex Francesca Pascale e di tutti i figli di Silvio Berlusconi con la ‘clausola’ di un accordo coniugale, soprattutto per l’eredità.

