Sofia Bruganelli e la gaffe della tavola di Capodanno

Parliamo spesso in queste pagine di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che una ne pensa e cento ne fa. Nel bene e nel male, per farsi notare o perché è una persona semplice. Non è dato sapere.

Recentemente ci siamo occupati di lei quando ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis e del mondo in cui si sono conquistati. Sonia ha detto: «È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo. La differenza la fa l’intelligenza e la complicità tra i due. Poi, ogni coppia ha il suo segreto. Il nostro? Ci ignoriamo serenamente».

LEGGI ANCHE: Manuela di Bim, Bum, Bam: cosa fa oggi?

Poi, a Natale, è arrivata la polemica sul regalo fattole da Paolo, che lei ha mostrato serenamente su Instagram: un orologio in acciaio e diamanti da trentamila euro. Da qui i fan scatenati e tutt’altro che natalizi o felici per lei che hanno commentato nel suo profilo Instagram: «Sei una burina, cafona, arricchita!! Hai vissuto fino a ieri da pezzente nei bassi fondi». E ancora: «La parola umiltà nemmeno sai cosa significa, fino a ora ostenti sfacciatamente la riccanza di tuo marito e la bella vita». Oppure: «Che donna superficiale che sei ma soprattutto provocatoria… Poverina!».

E la nostra Sonia poteva farsi mancare l’errore di Capodanno? Ed ecco la promotion della tavola di Capodanno di casa Bonolis. L’obiettivo era rimanere e dimostrarsi una famiglia semplice e umile, di quelle che appare normale agli occhi degli altri. Nulla di tutto questo si è ottenuto. Perché Sonia, volente o nolente, ne ha fatto un’altra. Cosa? Disporre male gli elementi nella tavola. Ed ecco le polemiche quotidiane.

«Il tovagliolo va sempre a sinistra» le fa infatti notare più di qualche utente. Commenti del genere si sono moltiplicati, così, dopo la gaffe, Sonia Bruganelli è intervenuta per replicare.

»Lo so, ma non ho apparecchiato io» ha risposto la moglie di Bonolis. In un altro commento, poi, la donna ha scaricato la colpa sulle figlie: «Hanno apparecchiato le ragazze».

Quale è la storia vera non è data sapere, ma così Sonia è tornata a fare parlare, nel bene e nel male di ciò che è: una madre e una moglie di un uomo famoso, con una leggera mania della popolarità.

Ormai Instagram è la sua fonte di rapporto con i fan o coni detrattori suoi o del marito, di cui regola i Social. Sonia saprà farci sognare anche quest’anno con le sue gesta. Buon 2020.

LEGGI ANCHE: Chi è Rosa Fanti, la moglie di Carlo Cracco.