Sognare i propri genitori: cosa vuol dire?

Sognare i propri genitori, che siano ancora in vita o meno, dice tanto sulla vita che si vive, su quelli che si è e sulle mancanze che si hanno. Attraverso i sogni è possibile capire il tipo di influenza di mamma e papà e il rapporto con i figli, quello più autentico.

Potrebbe trattarsi di un richiamo nostalgico; oppure potrebbe succedere perché sono delle figure di riferimento, sinonimo di protezione. Secondo alcune interpretazioni, però, determinati sogni indicano disagio e timore di essere giudicati.

Molte persone, dopo viaggi onirici confusi e complessi, si ritrovano a casa dei propri genitori. Questo potrebbe voler dire che non si è ancora pronti a lasciare il nido, nonostante il desiderio di indipendenza.

Se poi una persona giovane vede in sogno i propri genitori come figure lontane, indefinite, che non parlano o che sono sul punto di morire, potrebbe significare l’esatto contrario: si è pronti a lasciare casa per intraprendere una nuova fase della vita.

Sognare i propri genitori in un ruolo di rimprovero, severi potrebbe rivelare che l’atteggiamento degli ultimi tempi non sia il migliore da adottare. Nessun problema invece se appaiono gentili e benevoli: può essere interpretato anche come segno di serenità e prosperità.

Se mamma e papà sono allegri e conversano con i figli in maniera tranquilla, probabilmente significare che il rapporto è equilibrato. Qualora, invece, fossero delusi o arrabbiati potrebbero riemergere rimorsi o errori del passato. Il distacco invece è sinonimo di vittimismo da parte dei figli.

Lutti, tristezza o pianti potrebbero significare errori passati o mancanze nei confronti dei genitori, magari un’assenza prolungata. Vuol dire che ci si sente in colpa, che ci si rimprovera qualcosa. Questo sogno invita alla cautela e a ricercare una protezione.

Sognarli malati, invece, potrebbe significare che ci si sente soli e abbandonati. Se invece sono ancora in vita, ma morti in sogno, vuol dire che siamo pronti per una vita autonoma. O ancora, sognare i propri genitori potrebbe voler dire che abbiamo bisogno di un consiglio.

