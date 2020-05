Sonia Bruganelli, ecco qual è la priorità per la moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è la donna che, da oltre 20 anni, è accanto a uno dei simboli della tv italiana. Stiamo parlando del quasi nonno Paolo Bonolis, dal quale ha avuto tre figli. Parlare della Bruganelli significa chiamare in causa una figura pubblica che, negli ultimi anni, è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica anche per via degli insulti degli hater social.

Nel corso di una recente intervista al sito DiLei.it, la moglie di Paolo Bonolis si è confessata in merito, parlando sia del suo rapporto con i social, sia del suo ruolo di imprenditrice e della vita di mamma. La donna che da più di 20 anni è al fianco di Paolo Bonolis ha raccontato anche di un dolore del passato legato a un rapporto a cui teneva molto.

La priorità ai figli

Nel corso della lunga intervista, la Bruganelli ha specificato di dare la priorità, almeno in queto momento della sua vita, al ruolo di madre. Il motivo è legato al fatto che, ai di là dell’oggettiva delicatezza del compito, ha due figli adolescenti e una preadolescente. A suo dire, per essere una buona mamma è opportuno essere presenti in questo periodo di cambiamento. Lei, che ha affermato di utilizzare Instagram non come un diario, ha la possibilità di farlo perché la sua società è ormai ben avviata.

La moglie di Paolo Bonolis si è soffermata anche sulla malattia della figlia Silvia, nata con una cardiopatia. La sua patologia avrebbe potuto compromettere il rapporto matrimoniale, ma per fortuna non è stato così.

L’amica che l’ha tradita

Come sopra ricordato, la consorte di Bonolis ha parlato anche di una sofferenza che si porta dietro da anni. Si tratta di un’amicizia, ormai perduta, terminata in quanto, a suo dire, secondo la ex amica lei avrebbe assecondato una simpatia da parte del fidanzato di quest’ultima. Da questa vicenda ha detto di essersi sentita tradita, ma anche consapevole del fatto che, a suo dire, non bisognerebbe mai dare una mano alle amiche nelle faccende di cuore.

