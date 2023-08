Spaghetti burro e alici, ricetta per un primo cremoso e facile da preparare

Se vuoi preparare un piatto davvero semplice ma “efficace” per i tuoi ospiti, puoi puntare sugli spaghetti burro e alici. Si tratta di un primo veloce e profumato, ottimo anche per un pranzo espresso o, se si ha poco tempo, per una cena improvvisata con amici. La ricetta è facile e alla portata di tutti. La note di dolcezza del burro viene bilanciata molto bene dalla accesa sapidità dei filetti di acciughe. Il risultato combinerà il lato cremoso e quello più salato in un mix equilibrato che conquisterà tutti.

Per preparare questi spaghetti occorreranno pochi minuti e ingredienti che di solito sono presenti in casa. Serve solo insaporire i filetti di alici nel burro fuso e utilizzare la salsina ottenuta per mantecare gli spaghetti. L’acqua per la pasta dovrà essere solo leggermente salata e gli spaghetti scolati al dente. Ci vorrà infine una spolverata di pangrattato sulla pasta, accuratamente tostato in una padella a parte con un filo d’olio extravergine di oliva. Una macinata di pepe darà l’aspetto definitivo di questo piatto semplice ma ricco.

La garanzia di questo piatto, essendo semplice, sta nell’ottima qualità della materia prima. Per questa preparazione scegli un buon burro di centrifuga, o sostituiscilo con uno chiarificato, adatto anche agli intolleranti al lattosio. Per le alici, il top sarebbero quelle del Cantabrico, più carnose e saporite.

Ecco come preparare gli spaghetti burro e col procedimento passo passo e con ulteriori consigli. Infatti, esistono delle varianti della stessa ricetta che includono all’interno in maniera più importante il limone o le noci. Ma concentriamoci sugli spaghetti burro e alici.

In una padella antiaderente sciogli il burro con 1/2 cucchiaio di olio, lessa gli spaghetti in acqua bollente poco salata. Unisci 10 filetti di alici, poi lasciali insaporire per un paio di minuti, quindi leva dal fuoco.

In un padellino a parte, fai tostare il pangrattato con un filo d’olio per meno di 1 minuto, mescolando in continuazione con un mestolo di legno.

Una volta pronta, scola la pasta al dente (tieni da parte 1/2 bicchiere di acqua di cottura) e trasferiscila nella padella con il burro e le alici. Versa un goccino di acqua di cottura tenuta da parte. Manteca gli spaghetti. Distribuisci la pasta sui piatti e cospargi al di sopra il pangrattato tostato. Completa con una macinata di pepe fresco. Anche un tocco di limone può essere gradito.