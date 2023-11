Spätzle alla zucca, un primo piatto invitante direttamente dal Südtirol

A seconda della regione italiana in cui vi trovate, probabilmente potreste non aver mai sentito parlare degli spätzle alla zucca. Si tratta di un primo piatto caratterizzato da colori e sapori dell’autunno, una variante molto interessante per tutti coloro che vogliono sperimentare un piatto diverso e “nordico”. Si tratta di una sperimentazione sulla base dei tradizionali spätzle tirolesi. Andiamo a vedere cosa sono e come si realizzano.

Gli spätzle di questo tipo sono una prelibatezza che apprezzeranno davvero tutti, e il gusto dolce della zucca cotta la farà da padrone. La cottura in forno sarà perfettamente funzionale per assorbire meglio tutti gli aromi, con l’incontro delle note più accese del gorgonzola, utile invece ad avvolgere la pietanza con la sua cremosità. A concludere la lista dei componenti essenziali, le chicche di pasta fresca.

Non possiamo dimenticare anche il tocco aromatico della salvia e un po’ di sensazione croccante date dal contributo, anche se in minima parte, delle noci. Non resta che provare questa variante degli spätzle e sorprendete gli ospiti con una delizia culinaria che celebra l’autunno nel modo più appetitoso. Il tutto grazie a una tradizione, come quella tirolese, ricca di piatti autunnali davvero deliziosi e interessanti. Un po’ di originalità, inoltre, non guasta mai. (Di seguito una cariante coln aggiunta di “briciole” di salame).

Gli ingredienti necessari per gli spätzle alla zucca. Uova 2, Farina 00 270 g, Latte intero 80 g, Olio extravergine d’oliva q.b., Sale fino q.b.. Per la cottura della zucca: Zucca 250 g, Rosmarino q.b., Salvia q.b. ,Aglio 2 spicchi, Olio extravergine d’oliva q.b. ,Sale fino q.b. Per il condimento gustoso: Gorgonzola dolce 150 g, Latte intero 80 g, Salvia q.b., Gherigli di noci q.b.

Andiamo alla preparazione. Ritagliate da una zucca una fetta da 250 g, eliminate i semi interni e adagiatela su un cartoccio composto da un foglio di carta di alluminio e uno di carta da forno. Insaporite con rosmarino, salvia e aglio in camicia, condite con olio e sale. Richiudete con cura il cartoccio e ponete in forno statico preriscaldato a 180° per un’ora e mezza.

Sfornate il cartoccio, prelevate la polpa e trasferitela in un frullatore. Aggiungete le uova, gran parte della farina e anche gran parte del latte. Salate e frullate, mescolate per amalgamare bene la farina che rimane sulle pareti. Continuate a frullare, controllate la consistenza e aggiungete la restante farina e il latte, quanto basta. Il composto deve risultare liscio e fluido, senza grumi.

Intanto preparate il condimento: in una padella sciogliete il gorgonzola con il latte, mescolate per ottenere una crema e fate attenzione che il latte non arrivi al bollore. Portate a bollore l’acqua per gli spätzle, adagiatelo. Versate l’impasto e cuocete contando 2 minuti dal momento in cui li vedrete salire in superficie. Scolateli nella padella con il condimento. mantecate qualche istante. Tritate finemente la salvia e servite gli spätzle alla zucca con i gherigli di noci spezzetati con le mani e la salvia tritata.