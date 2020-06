Spingeva auto fuori dal fango, 21enne morto schiacciato

Tragico incidente stradale ad Agnosine, comune di quasi 1.700 abitanti della provincia di Brescia.

Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolto dall’auto guidata dalla fidanzata di 17 anni.

Il giovane è stato schiacciato dall’auto rimasta impantanata nel fango, scivolata in un dirupo per 15 metri: mentre spingeva la macchina per liberarla, la ragazza minorenne era al volante.

La ragazza non ha riportato ferite ma è stata portata sotto choc in ospedale. Inutili i soccorsi del 118 e dei carabinieri che dovranno valutare eventuali responsabilità.

