Alexandra Erokhova era una ragazza di 25 anni che, purtroppo, ha perso la vita in quello che avrebbe dovuto essere il suo giorno più bello: il matrimonio. La giovane, infatti, è mancata a causa di uno shock anafilattico che l’ha colpita dopo aver mangiato una fetta di torta durante il ricevimento. Il dolce, infatti, era a base di noci e lei alle noci era allergica.

La tragedia in un palazzo storico di Monza

La tragedia, che è stata raccontata da alcune testate di spicco come il The Mirror, si sarebbe consumata in un palazzo storico della capitale russa, un maniero del XVIII secolo fatto costruire da Caterina la Grande.

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, la famiglia della ragazza avrebbe avvertito l’azienda che ha gestito il catering dell’allergia della figlia, un problema che la accompagnava fin dagli anni dell’infanzia.

Nonostante questo, il dramma si è comunque consumato. Nel corso della cena, infatti, Alexandra ha iniziato a sentirsi poco bene e a palesare dei problemi respiratori. Poco è bastato ai commensali per rendersi conto che la situazione era molto seria. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ma, all’arrivo sul luogo del ricevimento, purtroppo per Alexandra non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale ha aperto un’inchiesta per accertamenti ulteriori sul decesso della giovane, che aveva da poco conseguito la laurea in economia.

