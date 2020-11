Stampa di etichette adesive personalizzate

La configurazione della stampa delle etichette personalizzate è un’attività di importanza decisiva. L’etichetta, infatti, rappresenta il più importante elemento per qualunque packaging; essa deve contribuire a far ricordare il prodotto a cui si riferisce e, al tempo stesso, deve garantire un impatto visivo notevole, sottolineando il marchio. Generalmente le imprese danno vita a etichette personalizzate che svolgono un ruolo di primo piano nella promozione degli articoli tramite contenuti testuali, colori, immagini. Nelle etichette adesive, però, la personalizzazione non dipende solo dalla grafica.

Le caratteristiche più importanti per le etichette

Al di là dell’impronta estetica, per le etichette adesive personalizzate sono fondamentali anche le specifiche fisiche, che hanno a che fare con la semplicità di applicazione, la resistenza e la durata. Tali peculiarità assumono una rilevanza ancora maggiore nel caso in cui vi sia l’esigenza di stampare quantità considerevoli. Quando le due necessità si uniscono, è consigliato stampare le etichette in bobina, le uniche, tra l’altro, a garantire un grado elevato di personalizzazione e un’applicazione più agevole grazie al rotolo adeguato alle esigenze specifiche dell’azienda.

Come devono essere fatte le etichette

Tra gli obiettivi della stampa etichette adesive vi è quello di realizzare un prodotto che attiri il più possibile l’attenzione del consumatore. Nel momento in cui si sfrutta la possibilità di personalizzare la stampa, il target di riferimento può essere coinvolto anche a livello emozionale attraverso una qualità e un tipo di stampa che stimolano la percezione coinvolgendo tutti i sensi, non solo la vista. Con alcune nobilitazioni, ad esempio, si possono suggerire gradevoli sensazioni tattili.

LabelDoo e la stampa etichette online

Il configuratore online di Labeldoo.com è un sistema intuitivo con cui la stampa delle etichette può essere personalizzata in maniera semplice e chiara. In qualsiasi momento si ha l’opportunità di verificare il prezzo della stampa finale. Le tipologie di etichette adesive sono numerose: per i contenitori chimici, per barattoli di miele, etichette per bottiglie di olio, per birra, vino e così via. La funzione di ogni elemento nel configuratore è spiegata in modo chiaro, così che gli utenti possano essere guidati nella selezione della migliore alternativa a seconda del settore e del supporto.

L’iter da seguire per la realizzazione di etichette adesive tramite il configuratore prevede, prima di tutto, di decidere il formato da utilizzare, cercando il necessario compromesso tra esigenze pratiche e originalità. Quindi si passa alle dimensioni, si seleziona il materiale, per poi valutare l’applicazione. Infine, arriva il momento del preventivo, che consente una verifica immediata delle tariffe.

Perché scegliere LabelDoo

Da più di 40 anni LabelDoo si occupa della creazione di etichette adesive, e nel corso di tutto questo tempo ha sempre saputo assicurare i migliori standard di qualità alla clientela. L’esperienza accumulata è stata trasferita sul web, con la nascita di un e-commerce che mette a disposizione un servizio che fa della sicurezza e della rapidità i suoi punti di forza. Flessibile e semplice, il configuratore di LabelDoo è il punto di partenza per una stampa di qualità, con consegne tempestive e prezzi convenienti. Il cliente ha la certezza di poter essere supportato in tutte le fasi del processo, grazie a un team di lavoro al suo fianco sempre e per ogni genere di esigenza.