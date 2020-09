Stasera in tv: cosa vedere martedì 15 settembre in televisione

Con la fine di agosto, hanno ripreso il loro corso i palinsesti televisivi. Vediamo quali sono gli appuntamenti per la serata del 15 settembre.

Rai Uno

Alle 21.25, la rete ammiraglia di mamma Rai propone La Giostra dei Cambi, replica della serie Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

Rai Due

Alle 21.20, è la volta del docu-reality Boss in Incognito. Condotto da Max Giusti, che lo scorso anno ha gareggiato in Pechino Express, vedrà come protagonista il CEO dell’azienda Costieragrumi.

Rai Tre

Su Rai Tre, la serata del 15 settembre 2020 è dedicata, a partire dalle 21.20, Cartabianca, il talk show che, grazie alla professionalità di Bianca Berlinguer, approfondisce le sfaccettature dell’attualità.

Rete Quattro

Su Rete Quattro, alle 21.25 parte l’appuntamento con Fuori dal Coro, lo spazio televisivo di Mario Giordano incentrato sull’attualità sociale e politica.

Canale Cinque

Su Canale Cinque, dopo la serata di esordio del Grande Fratello Vip 5, nel corso della quale si sono delineate già diverse dinamiche tra gli inquilini, è la volta di un grande film. Alle 21.20 inizia A Star is Born, pellicola con Bradley Cooper e Lady Gaga nota per il celebre brano Shallow, che ha vinto il Golden Globe per la Miglior Canzone.

Italia Uno

Anche su Italia Uno la serata è dedicata al gande cinema. Alle 21.30 inizia infatti Deadpool, uno dei più importanti eroi dei fumetti interpretato da Ryan Reynolds.

La7

Dopo Otto e Mezzo, alle 21.15 è la volta di Giovanni Floris, con la seconda puntata della stagione del suo Di Martedì, uno dei salotti di attualità più celebri della tv italiana.

Tv8

Su Tv8, alle 21.30 è la volta di una prima tv speciale: Name that Tune – Indovina la Canzone, programma che vede alla conduzione Enrico Papi (e no, non si tratta di un reboot di Sarabanda).

NOVE

Su La NOVE, alle 21.25 va in onda Transporter: Extreme, film del 2005 con Jason Statham e Alessandro Gassman.

