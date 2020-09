Cosa offrono i palinsesti televisivi per mercoledì 16 settembre? Vediamo assieme i programmi della prima serata dei principali canali italiani.

Rai Uno

Alle 21.25, la rete ammiraglia di mamma Rai propone Ulisse: il Piacere della Scoperta – Sotto il Cielo di Roma. Alberto Angela, re dei divulgatori televisivi, propone ai telespettatori un magico excursus alla scoperta dei luoghi più importanti ed emblematici della Città Eterna.

Rai Due

Su Rai Due, la serata è dedicata alle grandi serie tv. Va infatti in onda The Good Doctor a partire dalle 21.20. Si tratta, per la precisione, dell’episodio 19 della terza stagione, dal titolo Dolore.

Rai Tre

Su Rai Tre, a partire dalle 21.20 torna Chi l’ha Visto?, condotto sempre da Federica Sciarelli.

Rete Quattro

Su Rete Quattro, alle 21.15 va in onda l’appuntamento con Stasera Italia News, il talk show a cura della redazione di Video News.

Canale 5

Dopo il rinvio causato dall’addio di una delle coppie partecipanti, inizia Temptation Island nella sua versione autunnale. Questa volta alla conduzione c’è Alessia Marcuzzi che, per scelta di Maria De Filippi intenzionata a evitare sovrapposizioni con il Grande Fratello Vip, sarà circondata solo da coppie di persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. L’inizio del primo appuntamento con il viaggio nei sentimenti prodotto dalla Fascino è previsto per le 21.20.

Italia Uno

Su Italia Uno la serata è all’insegna del grande cinema. Alle 21.30, infatti, va in onda Rambo, una delle pellicole simbolo della carriera di Stallone.

La 7

Dopo Otto e Mezzo, alle 21.15 su La 7 va in onda il documentario Atlantide – Io e Gorbaciov.

TV8

Su TV8, alle 21.30 va in onda Dead Man Down – Il Sapore della Vendetta, film del 2013 diretto da Niels Arden Oplev. Nel cast, Colin Farrell e Noomi Rapace.

NOVE

Su La NOVE, a partire dalle 21.25 va in onda Avamposti – Dispacci dal Confine, racconto televisivo sulle aree delle nostre città dove vengono meno le regole della società civile.

