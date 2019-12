Stasera in TV: i programmi di domenica 29 dicembre

Tanti film, l’omaggio al campionato italiano e naturalmente, siamo pur sempre nel mezzo delle feste natalizia, i cartoni animati. È vara e per tutti i gusti la programmazione della prima serata di questa domenica nelle principali reti televisive nazionali.

Su Raiuno alle 21,25, Terence Hill è attore e regista di Il mio amico Thomas. Thomas, di cui non si conosce il passato, lascia l’Italia sulla sua Harley Davidson per raggiungere il deserto spagnolo di Almeria per meditare sulle pagine di un libro che ama in modo particolare. Ha bisogno di tempo anche per riflettere sulla vita trascorsa. Lungo il percorso, poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi ‘loschi’ cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui si perderanno per poi ritrovarsi, li spingerà a conoscersi e a comprendersi. Il film è una storia contemporanea e poetica, che non rinuncia agli elementi comici cari all’attore, evocando il genere degli spaghetti western.

Su Raidue alle 21,25 c’è Il campionato fa 90, una serata evento che, con l’ironica e giocosa formula del quiz, celebra i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano, con la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, e la partecipazione di Ubaldo Pantani nei panni di un grandissimo campione del passato. Nove ex calciatori, protagonisti della serie A dagli anni sessanta ad oggi, si sfideranno in un gioco a quiz che, attraverso i toni dell’ironia e della passione per il calcio, ripercorrerà 90 anni di storie e di Storia, di personaggi e di persone.

Un’occasione per festeggiare il calcio italiano a tutto tondo, con il ricordo di partite memorabili, goal straordinari, rilevanti episodi di costume, squadre fenomenali, immagini indimenticabili. Il quiz sarà un divertente pretesto per rivivere emozioni del passato e del presente, celebrare giocatori che hanno fatto parte della nostra memoria collettiva e che hanno accompagnato la nostra fede sportiva.

Su Raitre alle 21,20 prima puntata della serie I miserabili. Ci troviamo nel 1815 e la Francia è in ginocchio dopo la sconfitta della battaglia di Waterloo. In questo contesto disastroso, Jean Valjean (Dominic West), che ha scontato una pena di 19 anni di lavori forzati per aver rubato del pane, viene lasciato libero ma dovrà fare i conti con la diffidenza della gente che gli sta intorno.

Su Canale 5 alle 21,20 il cartone Zootropolis. Zootropolis è ambientato nell’omonima città, una moderna metropoli molto diversa da qualsiasi altro luogo perché accoglie animali di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile.

Su Italia 1 alle 21,20 c’è “Din Don – il ritorno”, con Enzo Salvi. Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato scopre le novità: a Roccasecca la chiesa era stata chiusa e il parroco era stato mandato in un paesino del Nord Italia, in Trentino. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese e partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che don Dino, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere. Donato vorrebbe ripartire il prima possibile, ma gli amici che hanno seguito don Dino nella sua nuova comunità cercano di convincerlo che deve restare, solo lui può proseguire la strada tracciata da don Dino. Don Donato alla fine accetta.

Su Rete 4 alle 21,25 un classicone delle feste di Natale: “Love Actually” con Hugh Grant. Nella città di Londra le storie di nove personaggi si intrecciano per raccontare la complessità dei rapporti umani e dell’amore.

Su La7 alle 21,15 c’è “Tutt .- il Destino di un faraone”. La miniserie racconta per la prima volta in televisione la storia dell’eterno faraone Tutankhamon, dall’infanzia alle dure prove che ha dovuto superare per affermarsi quale regnante d’Egitto.