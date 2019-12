Cosa c’è stasera in TV? I programmi di venerdì 27 dicembre

Tv italiana ancora in piena pausa natalizia. Eppure alcuni programmi ripartono. E per chi volesse ancora mantenere una atmosfera di feste guardando la televisione, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Esploriamo un po’ cosa fanno i programmi principali.

Su Raiuno Mara Venier torna con La porta dei sogni. la conduttrice di Domenica in accompagnerà le persone – in questo nuovo format – nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l’elemento iconico e identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni.

Su Raidue c’è Saving mr Banks, film del 2013 diretto da John Lee Hancock, con protagonisti Emma Thompson nei panni di Pamela Lyndon Travers e Tom Hanks nei panni di Walt Disney. La pellicola, pur prendendosi diverse libertà circa la verità degli eventi, si ispira alla storia vera di come Walt Disney ottenne i diritti del romanzo Mary Poppins della scrittrice australiana Pamela Lyndon Travers, dopo venti anni di continue e pressanti richieste.

Su Raitre in prima serata c’è Un Matrimonio da Favola, film del 2014 con Carlo Vanzina. Allo scopo di avanzare nella propria carriera, il giovane Daniele decide di sposare Barbara, la figlia del capo. L’uomo approfitta dell’occasione per rivedere i vecchi amici di liceo e invita l’intero gruppo al matrimonio. Fra gli ospiti spicca Giovanni, marito di Paola e avvocato divorzista e segretamente coinvolto in una relazione clandestina con l’affascinante Sara.

Su Canale 5 va in oda la prima parte del film di Roberto Benigni La vita è bella. Durante la dittatura fascista, Guido Orefice, giovane ebreo trasferitosi nella campagna toscana, conosce una maestra elementare, Dora, e con lei costruisce una famiglia. L’aggravarsi delle Leggi Razziali e i rastrellamenti nazisti portano l’uomo ad essere deportato in campo di concentramento con il figlioletto Giosuè. Per proteggere il piccolo dagli orrori dello sterminio, Guido costruisce eroicamente un elaborato mondo di vertiginose fantasie.

Commedia natalizia su Italia 1 con Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Fred Claus,pecora nera della famiglia, non è mai stato buono e generoso come suo fratello Nicholas, meglio noto come Santa Claus. Rimasto senza lavoro e senza soldi, Fred accetta l’invito di Nicholas ad andare a lavorare al Polo Nord presso il suo laboratorio di giocattoli.

Su Rete 4 Piero Chiambretti conduce “CR4 – La repubblica delle donne”, un riassuto di tutto quello andato fino a oggi.

