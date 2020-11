Se Belen è ormai uscita allo scoperto con il neo fidanzato Antonino Spinalbese, giovane e bellissimo hairstylist, anche Stefano De Martino ha voltato pagina dopo la fine della loro storia. Il conduttore di Made in Sud, infatti, è stato paparazzato in compagnia della super top Mariacarla Boscono, ex del cantante Ghali.

Stefano De Martino: le foto con Mariacarla Boscono

Sia per Belen, sia per Stefano, l’estate 2020 è stata al centro del gossip. L’argentina, dopo un fugace flirt con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, ha conosciuto Spinalbese. De Martino, il cui nome era stato inizialmente associato a un flirt smentito con Alessia Marcuzzi, è stato paparazzato assieme a una ragazza campana di nome Fortuna e a Gilda Ambrosio, sua storica ex.

Da non dimenticare sono anche le voci di flirt, smentite da entrambi, con Mariana Rodriguez. Ora il nome dell’ex ballerino torna al centro dell’attenzione per via degli scatti che lo ritraggono assieme alla top model, classe 1980, fuori dall’appartamento milanese di lui.

Sempre come documentato da Oggi, si sono poi recati nella casa milanese della Boscono, che si trova nel quartiere cinese, a pochi passi dalla prestigiosa zona Brera, per poi spostarsi presso l’appartamento di Belen, in quel momento lontana per lavoro, dove Stefano ha prelevato Santiago.

Che sia l’inizio di un nuovo amore? Per ora non è dato saperlo considerando anche la proverbiale riservatezza della Boscono, madre di una bambina di nome Marialucas, che ha pubbblicato pochissimi scatti con Ghali nel corso della loro storia d’amore.

