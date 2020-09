Stefano De Martino ha una nuova fiamma? (FOTO)

L’estate 2020 è stata indubbiamente dominata dal gossip relativo alla separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Se sulla vita sentimentale della showgirl argentina si hanno diverse informazioni, diversa è la situazione per Stefano De Martino.

Le cose sono cambiate dopo un servizio del settimanale Gente, che ha paparazzato il ballerino, conduttore di succcesso di Made in Sud, in barca con una misteriosa ragazza mora. Di lei si sa davvero poco; come rivelato sulle pagine del settimanale, si sa solo che si chiama Fortuna.

Complicità palese

Le foto pubblicate dal celebre settimanale mostrano una palese complicità tra l’ormai ex marito di Belen Rodriguez e la bellissima ragazza mora.

Il settimanale fornisce diversi dettagli sui giorni trascorsi assieme dalla coppia. Stefano De Martino e Fortuna, una ragazza campana, avrebbero partecipato assieme a una festa vicino a Sorrento, dopo la quale hanno deciso di passare del tempo in barca.

La coppia ha pranzato al ristorante Conca del Sogno di Nerano, uno dei locali più romantici della zona, dedicandosi poi a un pomeriggio di relax tra la barca e le onde. Non resta che attendere per vedere se da questa conoscenza nascerà una nuova storia d’amore per l’ex di Belen Rodriguez.

