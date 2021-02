Storie Italiane, scontro tra Eleonora Daniele e Alba Parietti

A Storie Italiane, su Raiuno, c’è stato uno scontro di vedute tra la conduttrice Eleonora Daniele e l’ospite/opinionista Alba Parietti.

È successo durante un dibattito sulla violenza contro le donne. Quando, infatti, si è parlato dei motivi che spingono alcune vittime a non denunciare le violenze subite, Parietti ha affermato che non tutte vengono ascoltate quando si rivolgono alle autorità competenti.

Alba Parietti ha affermato: «Se chiamo i carabinieri di Basilio questi arrivano subito. Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima».

Eleonora Daniele, però, visibilmente infastidita, ha replicato così: «Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici. Sono tanti anni che mi occupo di cronaca. Queste cose non dipendono dalle zone».

Infine, la conduttrice 44enne ha detto: «Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli. Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente».

