Striscia La Notizia: chi sarà la prossima coppia di conduttori?

I conduttori di Striscia La Notizia per il secondo anno consecutivo, per quanto riguarda i mesi invernali, non sono stati gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Enzino per gli amici). Vogliono e meritano qualche settimana di riposo. Il programma satirico di Antonio Ricci, però, non può certo rinunciare alla formula vincente della coppia dietro al bancone, con cane e veline al seguito. E, ormai da quindici anni, a sostituirli ci sono i solidissimi Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Reduci dal successo cinematografico de Il mio primo Natale (campione di incassi a livello nazionale), dal 7 gennaio, sono loro al timone del tg più irriverente della televisione italiana. Il duo comico mancava dalla primavera del 2019 e, quest’anno, copre la stagione più fredda dell’anno.

LEGGI ANCHE: Vitalizio Gerry Scotti, ecco come spenderà la pensione da parlamentare

In primavera, invece, si preparano a subentrare altri due conduttori navigati a Mediaset, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Il primo al momento è impegnato con Chi vuole essere milionario, tornato in tv dopo diversi anni ma sempre attuale e apprezzato dal pubblico; la seconda ha appena finito con la seconda edizione di All together now.

Ma c’è una novità, durante la prima settimana (dal 2 al 7 marzo), ad affiancare Scotti sarà Francesca Manzini. L’imitatrice fa già parte dello staff grazie all’interpretazione magistrale di Mara Venier. Romana, classe 1990, ha avuto un discreto successo alla radio e in tv: al suo attivo RDS, Grand Hotel Chiambretti e Mai dire talk.

I due siciliani, accolti ogni anno con grande calore, avranno ancora qualche settimana di conduzione all’interno di Striscia La Notizia. Con l’arrivo della bella stagione, invece, i padroni di casa cambiano.

LEGGI ANCHE: Chi vuole essere milionario?, il concorrente corregge gli autori

A non cambiare sono le veline, Shaila Gatta (la mora) e Mikaela Neaze Silva (la bionda), gli inviati e gli amici a quattro zampe che a turno si fanno coccolare per tutta la durata della puntata, nella speranza che vengano adottati e data loro una seconda possibilità al di fuori del canile.