Striscia La Notizia, tapiro d’oro per Giuseppe Conte e Rocco Casalino

Il presidente dimissionario del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la notizia.

Intercettato dall’inviato Valerio Staffelli fuori da Palazzo Chigi, Conte ha specificato: «Dimissionario, ma ancora presidente per qualche giorno. Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca. Durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?».

Sul leader di Italia Viva Matteo Renzi ha aggiunto: «è un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica». Sul presidente incaricato Mario Draghi ha ammesso: è «una persona stimabile e di prestigio».

Valerio Staffelli ha consegnato anche il tapiro d’oro anche a Rocco Casalino, portavoce di Conte. Intercettato a Roma, Casalino ha smentito ai microfoni di Striscia di aver telefonato ai vertici del MoVimento 5 Stelle, chiedendo di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: «Ho ricevuto 300 chiamate, ma non rispondo a nessuno». Inoltre, ha precisato che il libro Il portavoce che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e promette: «Mai al Grande Fratello Vip».

