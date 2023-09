Strudel di mele: la ricetta originale di Ortisei

Lo strudel di mele è un dolce tipico della stagione autunnale, molto amato e conosciuto grazie al suo sapore dolce e profumato. Le sue origini sono da attribuire al Trentino Alto Adige e il termine strudel deriva dal tedesco e vuol dire vortice, a ricordare la forma particolare e arrotolata della pasta sottilissima, all’interno della quale ci sono le amatissime mele, ma non solo. Scopriamo quali sono gli ingredienti di questa ricetta originaria di Ortisei, comune in provincia di Bolzano, e come si prepara.

Grazie a questa ricetta, che si tramanda di generazioni in generazioni, tutti saranno in grado di preparare uno strudel perfetto, come quello che puoi mangiare sul luogo. Basta seguire passo passo tutti i punti e ascoltare qualche consiglio. Provala e non te ne pentirai, anche se durante la preparazione sembrerà un intruglio, dopo la cottura sarà semplicemente perfetto.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Metodo di cottura: in forno

Ingredienti per lo strudel di mele di Ortisei

Per realizzare la pasta:

260 g di parina

50 g di burro

1 uovo

100 ml di latte intero

3 g di sale fino

15 g di zucchero semolato

2 g di estratto di vaniglia

Per il ripieno:

1,2 Kg di mele Renette

1 bustina di cannella in polvere

160 g di burro

85 g di uvetta

150 g di zucchero a velo

scorza di 1 limone grattugiato

40 ml di rum

50 g di noci

zucchero a velo q.b.

250 mL di panna fresca da montare

Procedimento