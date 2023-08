Super Luna del 1 Agosto: i 4 segni zodiacali fortunati

Il fenomeno della Super Luna è un evento che sicuramente suscita curiosità negli appassionati di astrologia. Si tratta della luna piena che è più vicina alla Terra. Il 1 Agosto ci sarà la prossima Super Luna e questa, grazie alla sua influenza, porterà tante belle notizie e fortuna a 4 segni. Scopriamo quali sono i fortunati in questa giornata e quali saranno i vantaggi e le gioie che caratterizzeranno la loro vita.

Gli ambiti che verranno influenzati da questa Super Luna sono: amore, finanze e vita professionale. Le energie lunari porteranno un impatto molto positivo sulle vite di coloro nati in periodi specifici. Ma di quali segni si tratta? I fortunati che godranno di infinite belle notizie sono il segno del Toro, della Vergine, dello Scorpione e dei Pesci.

I 4 segni che avranno vantaggio dalla Super Luna

Toro: per i nati sotto il segno del Toro sarà un periodo molto favorevole, soprattutto per amore e relazioni. Grazie a questa influenza, potranno rafforzare legami amorosi e vivere dei momenti intensi con il proprio partner. Per i single sarà possibile fare delle nuove conoscenze e magari si tratterà proprio di persone che presto ricopriranno un ruolo importante. Anche le finanze subiranno una svolta in positivo con opportunità e entrate inaspettate.

Vergine: la Super Luna porterà una grande spinta energetica che permetterà alle persone del segno Vergine di prendere importanti decisioni. In questo caso gli ambiti particolarmente interessati sono l’amore ma anche la professione. Nuovi incontri da un lato e grandi opportunità per raggiungere i proprio obiettivi dall’altro.

Scorpione: i benefici di cui godrà questo segno sono anche qui in ambito lavorativo e nel mondo amoroso. Ci saranno incontri che si riveleranno memorabili e intensi, grazie alla complicità con il futuro partner. Professionalmente ci sarà un passo avanti nella propria carriera.

Pesci: otterranno un’importante realizzazione personale e spirituale, avranno un senso di appagamento e completezza mai avuti prima.