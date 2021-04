Supervivientes, Valeria Marini causa un’intossicazione agli altri naufraghi

Valeria Marini è tra i concorrenti di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

La showgirl ha partecipato al docu-reality in Italia.

In questa nuova avventura, sta creando non poco scompiglio con i consigli agli altri naufraghi.

Valeria Marini, concorrente del docu-reality Supervivientes, sta creando non poco scompiglio tra i compagni di avventura della versione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Valeria Marini causa un’intossicazione ai naufraghi

In occasione della prova ricompensa, la produzione del docu-reality ha dato la possibilità ai naufraghi di acquistare, con una piccola somma di denaro, del cibo a scelta.

La showgirl, ex concorrente de L’Isola dei Famosi in Italia e del Grande Fratello Vip, ha suggerito l’acquisto di alcune uova, per la precisione otto per sei persone. La Marini e altri due suoi compagni di avventura hanno scelto di consumarle crude.

Passata qualche ora, hanno iniziato ad accusare dei sintomi tipici dell’intossicazione alimentare, come per esempio il dolore di stomaco e il vomito. Davanti a questa situazione, il resto del gruppo ha deciso di buttare via le uova.

La celebre showgirl, tentando di rimediare al problema creato, si è impegnata tentando di pescare dei granchi. Purtroppo anche in questo caso non ha avuto successo, in quanto è stata punta da alcune meduse.

