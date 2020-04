Susanna Micari muore per Coronavirus, era caporeparto di un supermercato

Non è solo il personale sanitario a essere in prima linea. Bisogna pensare anche a tutti i lavoratori che garantiscono la fruizione dei servizi di prima necessità. Susanna Micari muore per Coronavirus, e anche lei non si è risparmiata nella lotta alla pandemia.

Era caporeparto all’Auchan di Concesio. La Lombardia è stata la regione più colpita d’Italia, e il Bresciano in special modo. Ha combattuto per quasi un mese prima di darla vinta al Covid-19. Aveva solo 52 anni, ha lasciato il marito Cesare – anche lui impiegato nella grande distribuzione – e due figli giovani, Andrea e Mabel.

Tutta la comunità è sconvolta per la morte di Susanna Micari. Il supermercato nel quale lavorava è rimasto chiuso per 24 ore in segno di lutto. I messaggi di cordoglio sono tanti, sui social ma non solo.

«Da quando sei entrata nella nostra famiglia – si legge in una delle tante partecipazioni al lutto – hai saputo conquistarci con la tua voglia di vivere ed è stato facile volerti bene. Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo con le preghiere».

Un minuto di silenzio non basterà a ricordare chi ci ha lasciato e a confortare chi è rimasto.Un minuto di silenzio non… Pubblicato da Centro Commerciale Auchan Concesio su Martedì 31 marzo 2020

Susanna era del Sud, originaria di Reggio Calabria. Molto giovane si era trasferita in Lombardia, dando il via a una carriera ultra trentennale. Ha cominciato da Brico, a Vimodrone, alla fine degli anni ’80. Successivamente è arrivato il trasferimento in provincia di Brescia.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, la sua, la stessa che adesso dovrà imparare a convivere con la sua assenza. Un’assenza ingombrante. Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che le volevano bene. Questo è l’ennesimo lutto in un settore in prima linea nella lotta al Coronavirus, e che non viene ringraziato mai abbastanza.