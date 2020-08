Svelato il volto 3D di Raffaello: è suo lo scheletro nel Pantheon (VIDEO)

È stato svelato il volto 3D di Raffaello, una scoperta che ha permesso di dire con certezza che lo scheletro custodito nella tomba del Pantheon, a Roma, è quello di uno dei pittori più famosi e talentuosi di tutti i tempi. A realizzare la ricostruzione sono stati gli studiosi dell’Università Tor Vergata, nella Capitale. Sono partiti da un calco dei suoi resti e anche il confronto con gli autoritratti è stato positivo.

«La ricerca fornisce per la prima volta una prova concreta che lo scheletro riesumato nel Pantheon nel 1833 appartiene a Raffaello»: a dirlo è Olga Rickards, esperta a livello mondiale di antropologia molecolare.

«Finora, nonostante l’accuratezza delle indagini svolte in quell’anno dall’anatomista Antonio Trasmondo, principale artefice dell’ultima riesumazione di Raffaello, all’avanguardia per l’epoca, non vi era certezza che i resti ritrovati e conservati a Roma fossero realmente quelli del Sanzio»: afferma Mattia Falconi, professore associato di Biologia molecolare all’Università Roma Tor Vergata.

È stato lui a dirigere la ricerca, in collaborazione con la fondazione Vigamus e l’Accademia Raffaello di Urbino. Finalmente i dubbi sull’identità dello scheletro sono stati fugati. Una scoperta molto importante, anche alla luce dei numerosi ritrovamenti avvenuti durante gli scavi.

Svelato il volto 3D di Raffaello, proprio nell’anno del cinquecentesimo anniversario della sua morte. Il fine era quello di realizzare una ricostruzione tridimensionale realistica e riproducibile. Il pittore è scomparso all’età di 37 anni, molto probabilmente a causa di una polmonite.

È stata adottata una «tecnica interdisciplinare in grado di ricreare con buona approssimazione, basandosi esclusivamente sulla morfologia del cranio, il viso di una persona al momento della sua morte»: rivelano Cristina Martinez-Labarga, associato di Antropologia forense a Tor Vergata, e Raoul Carbone, presidente della Fondazione Vigamus.

«L’analisi morfologica e metrica del calco, conservato presso la casa natale dell’artista, ci ha permesso di stabilirne l’appartenenza, giustificando la fase di ricostruzione 3D del volto. I risultati finali ottenuti sono coerenti e completamente sovrapponibili con il profilo del grande urbinate che ci è stato trasmesso da prove storiche e dalle sue opere artistiche»: conclude Mattia Falconi.