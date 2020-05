Taglia la mascherina per respirare più facilmente (VIDEO)

In Kentucky, negli Stati Uniti d’America, una donna va in giro con un buco nella mascherina perché così può respirare più facilmente.

Quest’assurdità è stata scoperta da un impiegato di una stazione di servizio, ripresa e poi pubblicata su TikTok. La donna in questione è entrata nel minimarket del distributore con la mascherina tagliata per permettere così al naso e alla bocca di non essere coperti.

«Dove hai preso quella mascherina?», ha chiesto il commesso Joe Samaan alla cliente.

E la donna: «Beh, dal momento che dobbiamo indossarle ed è difficile respirare, questo lo rende molto più facile».

E l’uomo, prendendola in giro: «Tagliarla? Sì, lo farò anch’io, grazie per il consiglio».

Il filmato ha fatto il giro del mondo e arriva dopo che il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha annunciato che sarà obbligatorio indossare le mascherine in pubblico a partire dall’11 maggio.

Beshear ha affermato: «Sembrerà strano e probabilmente scomodo ma questo è un altro piccolo sacrificio per assicurarci di stare al sicuro».

