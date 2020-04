Tagliatelle alla bolognese: la ricetta della tradizione

Le tagliatelle alla bolognese sono il piatto tipico della domenica, gustoso e ricco mette d’accordo tutti. C’è chi aspetta il week end solo per questa ragione. Si pranza in famiglia, magari anche in compagnia dei nonni, dei cugini e degli zii: insomma una tavolata bella lunga e allegra. Un evento importante che va celebrato nel modo migliore. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa preparare sul piano di lavoro (queste quantità sono calcolate per quattro persone):

400 g di tagliatelle (ecco qui la ricetta per prepararle in casa);

500 g di carne tritata;

Un litro di passato di pomodoro;

Una costa di sedano;

Due carote;

Una cipolla;

Mezzo bicchiere di vino bianco;

Mezzo bicchiere di latte;

Olio extra vergine d’oliva q.b;

Una noce di burro;

Noce moscata q.b.;

Sale e pepe q.b.

Adesso che abbiamo tutto l’occorrente, e di primissima qualità (questa è la regola di base), iniziamo sminuzzando la cipolla, il sedano e le carote. Soffriggiamo il tutto con l’olio evo e il burro, all’interno di una padella capiente.

Dopodiché aggiungiamo la carne tritata che dovrà rosolarsi e successivamente sfumiamo il tutto con il vino bianco. Il profumino che invaderà la nostra cucina, e il resto della casa, comincerà a svegliare tutti i membri della famiglia ancora in letargo.

Una volta evaporato il vino, incorporiamo anche il passato di pomodoro; aggiustiamo di sale e pepe e – se piace a noi e ai nostri ospiti – mettiamo anche un pizzico di noce moscata. Dà quell’aroma in più che non tutti sapranno individuare.

Il mezzo bicchiere di latte servirà a smorzare l’acidità del pomodoro e a rendere il sugo meno scuro, più morbido alla vista e al gusto. Lasciamo cuocere per un paio d’ore. Poco prima che il condimento sia pronto, occupiamoci della cottura della pasta (che deve essere al dente).

Scoliamola e facciamola saltare direttamente in padella. Se il tutto risulterà asciutto aggiungiamo un po’ di acqua di cottura precedentemente conservata. Le tagliatelle alla bolognese, adagiate su un bel piatto di portata e messe a centro tavola, renderanno la nostra domenica speciale. Ancora di più se stappiamo una bella bottiglia di Lambrusco.

