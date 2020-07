Tartufini al cioccolato e cocco: la ricetta facile e veloce

I tartufini al cioccolato e cocco sono davvero gustosi e a prova di principiante ai fornelli, si fa per dire: non dovremo nemmeno preoccuparci di cuocere nulla. Sono talmente semplici e divertenti da preparare, da rappresentare un pretesto per giocare in cucina con i più piccini. Provare per credere!

Si tratta anche dalla soluzione ideale per chi deve imbandire una cena all’ultimo momento o per chi è talmente oberato di lavoro da ridursi alle battute finali sempre e comunque. Perché rinunciare al dolce allora? Ci sono i tartufini al cocco e cioccolato, con loro faremo anche una gran figura con eventuali ospiti. Dieci minuti e il gioco è fatto, ma vediamo quali sono gli ingredienti da disporre sul tavolo di lavoro:

200 g di biscotti secchi;

50 g di burro;

35 g Cacao Amaro;

120 g di farina di cocco;

100 ml di panna fresca;

60 g di zucchero a velo.

Cominciamo subito tritando i biscotti con un l’aiuto di un mixer, subito dopo vanno messi in un sacchetto per freezer e sbriciolati minuziosamente con il mattarello. A questo punto, in una ciotola, amalgamiamo per bene il burro morbido e lo zucchero a velo con il supporto indispensabile delle fruste elettriche. Continuiamo fino a quando non abbiamo ottenuto una crema omogenea.

LEGGI ANCHE: Pomodori ripieni: la ricetta ideale per l’estate

Adesso è arrivato il momento di aggiungere i biscotti precedentemente tritati, 75 g di farina di cocco, il cacao e la panna liquida. Incorporiamo tutto quanto con un cucchiaio di legno, copriamo con uno strato di pellicola trasparente e lasciamo riposare per circa dieci minuti nel frigo.

Passato il tempo necessario, recuperiamo l’impasto e con un cucchiaino prendiamo un po’ di impasto alla volta. L’obiettivo è creare delle palline con le mani. Ognuna di esse va passata nella farina di cocco rimasta e rimesse in frigorifero. Lasciamo riposare i tartufini al cioccolato e cocco per almeno tre ore, prima di servirli in tavola.

LEGGI ANCHE: Psillio, benefici per la salute.