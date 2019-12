Taylor Mega, brutto Natale: furto nella casa della social influencer

Furto il giorno di Natale a casa dell’influencer Taylor Mega, nome d’arte della ventiseienne Elisa Todesco, nel cuore di Brera.

I ladri avrebbero portato via alcuni monili e gioielli il cui valore è ancora da quantificare. Ad accorgersi del furto è stata una vicina, che alle 20.30 ha sentito suonare l’allarme dell’appartamento e ha chiamato il 112. È intervenuta la polizia.

Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero forzato una portafinestra per poi accedere nell’alloggio. Sul pianerottolo sono state trovate alcune valigie, che probabilmente gli intrusi, disturbati da qualcuno, non sono riusciti a portare via.

Al momento del furto l’influencer era fuori città per le Feste. Taylor Mega, di origine friulane, ha su Instagram oltre 2 milioni e 300 mila followers. Per sua stessa ammissione, ha una vita sentimentale molto intensa e il suo nome, in passato, è stato accostato a quello di Fabio Briatore mentre è stata fidanzata con Tony Effe, componente della band in ambito ‘trapper’ Dark Polo Gang.

«Sono terrorizzata, si stavano portando via degli oggetti assurdi oltre ai gioielli, per fortuna che c’era l’allarme». Così l’influencer Taylor Mega, in una story su Instagram, commenta il furto subito nel suo appartamento di Milano, che mostra ai suoi follower con un video dove si vede la casa completamente a soqquadro.

«Ieri mentre stavo a Udine è partito l’allarme e ho chiamato le forze dell’ordine mentre i ladri stavano ancora in casa, poi – racconta – sono corsa da Udine a Milano in tre ore e ho trovato quel macello».

Per chi non la conoscesse, Taylor Mega è nata nel 1993 e non viene dagli Stati Uniti come potrebbe suggerire il suo nome ma è una bellezza tutta italiana. Nata a Udine, il 31 ottobre sotto il segno dello scorpione, è una influencer che sui social non smette di mietere consensi. Complici un aspetto senza dubbio sensuale e uno sguardo fuori dal comune.

La vita privata della sensuale influencer friulana è sotto la lente delle cronache rosa da quando la sua fama è cresciuta, di pari passo, con la carica esplosiva dei suoi scatti social. Non abbiamo precisi riferimenti alle storie passate, ovvero relative al periodo precedente settembre 2018, quando il settimanale Chi, infatti, ha lanciato un clamoroso scoop. Il magazine, infatti, ha ipotizzato che Taylor fosse la nuova fidanzata di Flavio Briatore, fresco di separazione dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci…

Tra i due 44 anni di differenza, e una valanga di pettegolezzi! Nel gennaio del 2019 viene sorpresa mentre bacia Tony Effe, della Dark Polo Gang. A marzo, due mesi dopo, Taylor ha rivelato su Instagram la fine della storia con Tony con uno scatto, poi rimosso. «Ragazzi la verità è questa, è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme».

A settembre 2019 viene sorpresa dal settimanale Nuovo mentre bacia Giorgia Caldarulo (terminata nel giro di un mese), ex Uomini e Donne. Nei mesi precedenti si era vociferato di una relazione con una donna, ma in questo caso Erica Piamonte, ex GF 2019. La Piamonte, dopo la pubblicazione della foto, ha confermato che tra lei e Taylor Mega una storia c’è stata.

