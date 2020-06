Taylor Mega: “Ecco come un uomo può conquistarmi”

Taylor Mega è spesso al centro dell’attenzione mediatica. Bandita ormai da mesi dai programmi di Barbara D’Urso per via di una foto discutibile vicino a una macchina della polizia, è finita nei giorni scorsi nel mirino di Striscia la Notizia per via della sponsorizzazione su Instagram di un cuscino del valore di 30 euro mai arrivato a coloro i quali l’hanno ordinato.

L’ex di Flavio Briatore, che dopo il servizio dl tg satirico ha criticato Antonio Ricci affermando che queste cose succedono anche ad altre influencer ma che si è parlato solo di lei, nel corso di alcune Stories di Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower, svelando il segreto per conquistare una donna come lei.

Come si conquista una donna come Taylor Mega

Taylor Mega, che ha trascorso la quarantena con il fidanzato Tony Effe della Dark Polo Gang, rispondendo alla domande dei numerosi follower di Instagram ha specificato di stare attraversando un periodo di cambiamenti, “passi segnanti” per il futuro, assicurando però che il suo carattere rimarrà lo stesso.

Sono stati numerosi gli interrogativi che i fan le hanno posto. Tra questi, rientra la distinzione tra le azioni di cuore e quelle di testa. L‘ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha specificato che dice testa ma che è sempre il cuore ad avere l’ultima parola.

Tra le domande che le sono state rivolte, una in particolare ha destato la curiosità dei media. Alla Mega, infatti, è stato chiesto cosa si debba fare per conquistare una donna come lei.

Una donna come me non guarda quanti soldi hai perché sta così bene economicamente da potersi permettere il lusso di mantenerti

Questa la risposta dell’influencer, che è stata fortemente criticata da Deianira Marzano. Secondo la blogger, a mantenere i fidanzati di Taylor Mega sono gli utenti che acquistano i prodotti truffaldini che lei pubblicizza.

