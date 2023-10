Tè Matcha, un vero elisir di bellezza di cui si conosce ancora poco

Sappiamo quanto sia caro agli inglesi il tè delle cinque e, in effetti, si tratta proprio di un rito. Di solito il tè viene accompagnato da dolcetti o diverse sfiziosità salate come tramezzini al salmone. Per gli italiani questa bevanda, quando la gustano calda, va bene solo con dei biscotti, e quasi mai dei veri pasticcini. Moltissimi, invece, preferiscono, il caffè la mattina ma non è da sottovalutare il tè caldo da appena svegli. Resta comunque un vero piacere bere questa bevanda. Tra le tipologie che danno una carezza alla nostra salute c’è quello verde e ancora di più il Matcha.

Alcuni anni fa il Matcha era davvero poco noto in Italia, ma ora è diventato ben più famoso e gustato al pomeriggio da molti italiani. Secondo gli esperti, berne tre tazze al giorno aiuta a mantenersi in forma e depurati. Non per nulla è fantastico per tenere vivo e bello agile il metabolismo, dato che, passata una certa età, tende a impigrirsi, e non poco.

Il tè verde Matcha, è consigliato anche per quando non vogliamo dormire male, ma a patto che non lo beviamo dopo le 18. In alternativa possiamo puntare sul deteinato. Il Matcha è comunque buonissimo e mantiene un aroma che sembra quasi richiamare la pace e il relax mentale. Dunque, il Matcha è il top se ci sentiamo giù di tono, stanchi o stressati.

Questo tè aiuta anche a drenare, oltre che combattere i gonfiori, soprattutto sull’addome. Bevande di questo tipo possono farci dire addio alla tanto temuta ritenzione idrica. E quest’ultima, come moltissime donne sanno è alleata della cellulite.

Il Matcha aiuta a tenere elastica, morbida e luminosa la pelle, del corpo e del viso. Non per nulla è molto sfruttato da tempo anche nell’immenso settore della cosmesi e della cura del corpo. Non a caso si ritrova soprattutto per la creazione di saponi, creme viso, sieri e prodotti come docciaschiuma.

Se questo tè verde viene reputato tanto speciale è perché è anche ricco di antiossidanti, ciò che davvero costituisce un autentico elisir di bellezza per la pelle in linea generale oltre che per il nostro organismo.