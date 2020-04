Tenta di bloccare i rapinatori in fuga, muore poliziotto di 37 anni (VIDEO)

Un poliziotto di 37 anni, Pasquale Apicella, è morto e un altro è rimasto ferito nel tentativo di bloccare gli autori di una rapina in banca. È successo la notte scorsa a Napoli.

L’auto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, all’altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura su cui si trovavano i rapinatori ma è stata travolta dagli uomini in fuga. I due criminali sono stati bloccati, rimasti feriti nell’impatto.

I banditi avevano tentato di forzare il bancomat della Banca di Credito Agricolo di via Abate Minichini senza riuscirci. Nella fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia che procedeva nel regolare senso di marcia.

Come descritto dall’Ansa, il parabrezza della pattuglia + completamente sfondato mentre addirittura il motore dell’auto dei banditi è stato sbalzato fuori. L’agente di polizia è stato soccorso e portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare. Il collega non sarebbe in gravi condizioni.

Angela Tofalo, sottosegretario alla Difesa, appresa la notizia, ha affermato: «Sentimenti di profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca».

Tofalo ha espresso «solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato», augurando «una pronta guarigione al collega ferito».

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati: «Esprimo tutto il mio cordoglio alla Polizia di Stato e ai familiari dell’agente rimasto ucciso a Napoli mentre compiva con coraggio il proprio dovere a tutela della legalità”.

E ancora: «Un tragico episodio che ci ricorda una volta di più quanto importante e prezioso sia il lavoro che le nostre forze dell’ordine svolgono ogni giorno sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va la riconoscenza mia e di tutto il Paese».

LEGGI ANCHE: Bimba di 5 mesi uccisa dal coronavirus.