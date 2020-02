Teresa Magni, chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni, regista e interprete di origini toscane che per anni ha avuto una relazione con Laura Torrisi (ex gieffina e attrice), adesso ha una nuova fidanzata e si chiama Teresa Magni. Fiorentina come lui, non è vicino allo show business però.

Dopo la fine della sua precedente relazione – da cui è nata una bimba, Martina, che adesso ha 9 anni – Pieraccioni ha vissuto una fase da single. Il suo nuovo amore risale al 2018 e, insieme, sono stati fotografati dai paparazzi in diverse occasioni.

C’è una discreta differenza di età: 16 anni, ma sembra che questo dettaglio non sia un problema per la coppia. Di Teresa Magni, classe 1981, non si sa molto circa il suo percorso professionale. Di certo c’è che non ama le luci della ribalta.

Il regista e la bella fidanzata hanno in comune un dettaglio non di poco conto: anche lei ha una figlia. Si chiama Anna ed è frutto di una precedente storia d’amore. La vita privata, però, vuole che rimanga tale. Anche il profilo Instagram non è pubblico e prevede l’autorizzazione perché si possa seguire. Leonardo, pur essendo presente e attivo sui social, rispetta il desiderio della compagna.

I follower più agguerriti, che hanno visto la nuova fiamma di Pieraccioni, hanno subito insinuato il dubbio. Ci sarebbe una somiglianza notevole con la ex, Laura Torrisi. Per diversi anni, è stata la musa del regista. Galeotto è stato il set di Una moglie bellissima, nel 2007.

L’8 ottobre 2014 l’annuncio ufficiale della fine della loro relazione, in seguito alla diffusione di alcune foto che mostravano la Torrisi insieme a un altro uomo, Alessio Occhiocupo. Secondo quanto precisato in seguito, però, i due non stavano più insieme già da tre anni.

«Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme», è stato dichiarato in merito.

Anche oggi il rapporto tra i due è ottimo, in nome della figlia quasi adolescente che li legherà per sempre. Nel 2018, l’anno dell’inizio della relazione con Teresa Magni, però Laura Torrisi ha rifiutato una parte in un film di Pieraccioni. Sarà una coincidenza?

