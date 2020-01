Un terremoto nei Caraibi di magnitudo 7.7 ha generato un allarme tsunami. Il sisma ha colpito al largo della Giamaica.

L’allarme tsunami per onde alte fino a un metro riguarda Belize, Cuba, Honduras, Messico, Isola Cayman e Giamaica, dove il sisma è stato avvertito in modo molto forte.

L’epicentro è stato localizzato a 10 km di profondità, a 125 km da Lucea. «Sono a rischio tsunami – ha affermato il Pacific tsunami Warning center – le coste entro un raggio di 300 km dall’epicentro».

La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici in centro città sono stati evacuati. Alcuni media locali hanno riferito che all’avvertire della scossa alcuni residenti hanno lasciato subito gli edifici e si sono riversati per strada. A Cuba la gente, presa dalla paura, ha evacuato gli edifici e le abitazioni in diverse città, compresa l’Avana.

Aggiornamento, 22.26: È stato revocato l’allarme tsunami per i Caraibi.

In Europa, invece, c’è stato un terremoto di magnitudo 5.0 in Albania, con magnitudo a Durazzo. Lo ha riferito l’Istituto albanese di geologia.

La scossa si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona. Il 26 novembre del 2019 l’Albania è stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 6.5. Il bilancio definitivo della tragedia fu di 50 morti e circa 2000 feriti.

Articolo in aggiornamento.