Test di logica difficile, sposta solo 3 fiammiferi per formare ben 11 quadrati

Se un test di logica riesce a metterci in difficoltà vuol dire che è stato davvero “sfidante” e, di conseguenza, molto divertente. Ogni test o indovinello dovrebbe riuscire nell’intento di mettere in attività la nostra mente e intrigarci. D’altronde, questo genere di passatempo è un mezzo per tenerci occupati e farci passare del tempo in modo costruttivo. Possono essere d’aiuto anche per migliorare le proprie capacità.

Ma questo test di logica non può essere risolto molto facilmente. Apparentemente ci vorrebbe davvero poco tempo, ma in realtà è più difficile di quanto si creda. I protagonisti sono dei fiammiferi, ma non si tratta di un’equazione in cui si spostano fiammiferi.

In questo caso si deve provare a formare 11 figure geometriche specifiche. Può sembrare impossibile, ma non lo è affatto e basterà concentrarsi sull’utilizzo migliore degli elementi a disposizione per formare 11 quadrati.

In genere le persone necessitano di molto tempo prima di comprendere come passare brillantemente il test di logica. Tali rompicapo sono strutturati affinché l’utente, dopo diverso tempo, variabile a seconda della prontezza di ragionamento, riesca a capire quale sia la soluzione. Con una sana riflessione e una buona fase di concentrazione potranno essere raggiunti i risultati sperati del quesito.

Guardando con attenzione la foto in alto si può nota una figura formata solo da fiammiferi. Spostando soltanto tre dei fiammiferi presenti, è possibile ottenere 11 quadrati. Serve concentrazione e anche un po’ di ingegno. Prova a immaginare in che modo possono essere create le forme geometriche, gli 11 quadrati. Ragionare con calma e valutare le opzioni è quello che serve, d’altronde siamo davanti a un test di logica. È fatto per questo.

Soluzione al test di logica

Se non siete riusciti a risolvere il test di logica non preoccupatevi. Più in basso troverete la soluzione da consultare agevolmente con una spiegazione grafica di cosa andava fatto. Il web è pieno di occasioni per risolvere degli indovinelli difficili e che riusciranno a darvi del filo da torcere. Ma andiamo a vedere come possono formarsi gli 11 quadrati spostando 3 fiammiferi.