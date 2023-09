Test logico-matematico, risolvi questa equazione spostando un solo fiammifero

Se vi piacciono le sfide e i numeri, siete nel posto giusto, ma non basta saper far bene di calcolo. Bisogna usare la logica. Si tratta di un test logico-matematico di un elevato livello di difficoltà. Obiettivo di questa sfida: bisogna correggere l’equazione composta da questo numero limitato di fiammiferi. E con una sola mossa, un solo fiammifero da spostare.

Se volete rientrare tra i pochi utenti che ci sono riusciti, misurate il tempo della vostra soluzione. Una bassa percentuale ci riesce entro mezzo minuto. Potete anche sfidare amici e parenti, e questo renderà davvero interessante il raffronto per chi impiega meno tempo per la soluzione. In pochi ci sono riusciti entro 30 secondi, quindi, saresti uno dei migliori se rientri nel tempo stabilito.

Per un test del genere serve soprattutto avere una buona capacità logica per comprendere rapidamente quale fiammifero spostare e dove. Quale mossa compiere.

Come vedete, l’equazione del test è sbagliata e presenta questa composizione: 4 – 4 = 7. C’è sicuramente un modo per risolverla spostando un fiammifero presente nell’immagine. Ma il tempo stringe!

Adesso state molto attenti e osservate bene l’immagine. Successivamente, scendendo più in basso nell’articolo verranno mostrati i movimenti che si dovrebbero fare. Tentate una soluzione e successivamente andate a controllare in fondo all’articolo.

Soluzione del test, che fiammifero spostare?

Andiamo alla modifica da fare: il passo fondamentale da fare è notare che i fiammiferi si possono spostare da un numero all’altro per cambiare il senso e quindi il valore ma anche all’interno dello stesso numero. Si può togliere o spostare un fiammifero anche da un numero per formarne un altro.

Arrivati a questo punto ci troviamo davanti alla soluzione del test, spostiamo un fiammifero dal numero 4, il risultato errato sparirà se spostiamo un fiammifero per formare la cifra dell’11, avendo così un’operazione valida. Ci troviamo davanti all’equazione corretta che corrisponde a 11 – 4 = 7. Il risultato è corretto. Eri arrivato alla soluzione prima di controllare la soluzione della sfida?