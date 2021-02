Titolare di agenzia viaggio si toglie la vita, non riusciva a coprire i debiti

A Carmignano, comune della provincia di Prato, il titolare di un agenzia di viaggio di 68 anni si è tolto la vita. L’uomo ha lasciato un biglietto d’addio per spiegare le ragioni del suo gesto e ha chiesto scusa a tutti i suoi conoscenti.

Stando a quanto si è appreso, il 68enne avrebbe fatto riferimento a debiti che non riusciva a coprire e il biglietto è stato ritrovato dai carabinieri all’interno dell’agenzia di viaggio dove si è suicidato.

La socia ha detto: «Non me lo potevo aspettare per nessun motivo, il mio socio era il più ottimista della coppia riguardo alla situazione economica, sono addolorata e sconvolta per tutto quello che è successo e per come è successo: non sono stata capace di interpretare il suo malessere».

Edoardo Prestanti, sindaco del comune toscano, ha dichiarato: «Da parte della giunta comunichiamo la massima vicinanza alla famiglia a cui si accompagna la riflessione su come questo tragico fatto sia conseguenza di una situazione nazionale critica, dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite».

Patrizio La Pietra, senatore di Fratelli d’Italia, in una nota, ha affermato: «Il suicidio di un lavoratore sopraffatto dalle difficoltà economiche è la sconfitta di un Governo che non ha saputo e non sa dare tutele, di un Governo che non è degno dei suoi cittadini».

Per La Pietra, «il Governo guidato da Conte non è stato in grado di mettere in campo provvedimenti misurati alle reali esigenze del Paese, il Governo Draghi è ancora fermo alla spartizione delle poltrone. Fuori dai palazzi c’è un’Italia da rimettere in piedi: ai cittadini è stato negato il sacrosanto diritto di scegliere con il voto da chi farsi governare, non venga negato anche il diritto alla dignità».

L’uomo gestiva l’agenzia viaggi da 25 anni.

LEGGI ANCHE: Muore a 96 anni e lascia 25 milioni in beneficenza.