Torta al cioccolato in 10 minuti: senza utilizzare burro

Si può creare una torta al cioccolato leggera senza l’utilizzo di burro? Certo, basteranno solo 10 minuti e sarà un dolce squisito e tenero come nessun altro. Quando siamo affamati e desideriamo qualcosa di gustoso, spesso andiamo solleticare il desiderio per il cioccolato. Non a caso, il nostro corpo brama il cioccolato in quanto è in grado di stimolare l’ormone della felicità. Lo affermano studi scientifici che dimostrano come il cioccolato incrementi il livello di serotonina, l’ormone coinvolto in questo processo.

Ma per semplificare il concetto, quando abbiamo voglia di qualcosa di dolce possiamo provare una ricetta a base di cioccolato molto semplice. Si tratta di una torta che si prepara in 10 minuti mescolando gli ingredienti in modo facile e che, soprattutto, è leggera poiché non contiene burro.

Se affermiamo che la torta non contiene burro, sarà sicuramente più delicata al palato rispetto a quella che otterremmo aggiungendo del burro. Sostituire il burro con olio di semi renderà la torta più facile da digerire.

Gli ingredienti necessari: tre bicchieri di farina, due bicchieri di zucchero, una bustina di lievito per dolci, tre cucchiai di cacao amaro, 100 ml di olio di semi, due bicchieri d’acqua, 3 uova.

Unisci tutti gli ingredienti nel frullatore per preparare una torta al cioccolato light senza l’aggiunta di burro, impiegando solo 10 minuti. Andiamo a vedere in cosa consiste la preparazione.

Come già accennato, estremamente semplice. Prenderemo due ciotole e al loro interno metteremo gli ingredienti che successivamente mischieremo insieme. Prendiamo una delle due ciotole e aggiungiamo la farina, lo zucchero, il lievito e tre cucchiai di cacao amaro. Mescoliamo bene tutti questi ingredienti secchi.

Nell’altra ciotola, rompiamo le tre uova, aggiungiamo l’olio e l’acqua; mescoliamo il tutto con le fruste elettriche fino a ottenere un composto spumoso. A poco a poco, uniamo gli ingredienti secchi a quelli liquidi, continuando a mescolare vigorosamente con le fruste elettriche. Il risultato sarà un composto non troppo liquido ma solido e consistente.

Prendiamo un teglia o una da ciambella e oleiamo lo stampo. Versiamo e appianiamo il composto all’interno dello stampo e cuociamo nel forno a 180° per 30 o 35 minuti. Effettuiamo la prova dello stecchino per verificare la corretta cottura, ma facciamo attenzione a non aprire il forno prima dei 30 minuti altrimenti il dolce si sgonfia. Lasciamo raffreddare e gustiamo con grande desiderio e piacere, questa torta è ideale per mantenere il peso leggero e soddisfare la nostra voglia di cioccolato.